Servicio Postal reclutará empleados en feria virtual

El Servicio Postal, por sus siglas en inglés USPS, reclutará trabajadores en Pensilvania por medio de una feria de empleo virtual.

Portavoces de la agencia señalaron que el evento tendrá lugar el próximo jueves tres de septiembre, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m., de 11:00 a.m. a 11:30 a.m., de 1:00 p.m. a 1:30 p.m. y de 3:00 p.m. a 3:30 p.m.

Si utilizas un dispositivo móvil, descargua la aplicación gratuita "ZOOM Cloud Meetings" (App Store para iPhone, Google Play Store para Android) antes de este evento y cree una cuenta. Si entras por medio de una computadora portátil (aún se necesitará un teléfono para fines de audio), la descarga de la aplicación debería comenzar automáticamente cuando hagas clic para unirte a la reunión.

El Servicio Postal dijo que tiene vacantes para transportistas urbanos y rurales, operadores de tractocamiones, manipuladores de correo, mantenimiento y otros.

Más información en el siguiente enlace.