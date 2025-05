Servicio de SEPTA suspendido temporalmente en la estación Secane por cables caídos

El servicio de trenes ha sido suspendido hasta nuevo aviso en la estación Secane, tras la caída de cables aéreos que afectaron las operaciones normales, según SEPTA.

El incidente ocurrió en horas pico de la tarde del miércoles 14 de mayo y ha obligado a interrumpir el paso de trenes por motivos de seguridad.

Media: Service is suspended until further notice due to downed overhead wires at Secane Station. Alternate service suggestions are available using the SEPTA Trip Planner. https://t.co/Ngh9QsTIbm