Shapiro logra restitución para residentes estafados por compañía de bienes raíces

El Procurador General Josh Shapiro anunció que la Procuraduría General ganó $500,000 en restitución para los residentes de Pensilvania estafados por Harbor Portfolio Capital, LLC, compañías afiliadas de Texas y su líder, Charles A. Vose III.

En este caso, los ciudadanos fueron engañados por los demandados al realizar compras injustas e ilegales “para la venta por parte del propietario” de viviendas familiares inhabitables, se informó por escrito.

“Harbor vendió casas inhabitables y con precios excesivos a tasas de interés ilegales a los residentes de Pensilvania que solo esperaban tener un lugar para criar a su familia y generar ahorros”, dijo el Fiscal General Shapiro en comunicación escrita. “Hoy, hemos devuelto dinero a los consumidores para aliviar la carga financiera que pesa sobre las familias una estafa cínica y despiadada. Le estoy pidiendo a todos los residentes de Pensilvania que se hayan visto afectados por Harbor que se comuniquen con mi oficina en scams@attorneygeneral.gov".

Shapiro demandó a los acusados, incluido Charles A. Vose III, el fundador de la empresa, en julio de 2018, por revender casas a precios que a menudo eran de tres a cuatro veces más de lo que Harbour había pagado solo días o semanas antes, con sin mejoras.

Las casas vendidas por Harbour generalmente estaban en malas condiciones, se vendieron sin revelar los defectos y, a menudo, carecían de elementos básicos como calefacción, electricidad o electrodomésticos. La empresa vendió al menos 80 viviendas de este tipo en Pensilvania, se informó por escrito.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Esta fue la primera vez que compré una casa, y como madre soltera con tres hijos, estaba buscando algo que pudiera pagar. Una vez que la compré, me di cuenta de que había cosas mal en la casa que no me explicaron, y la casa necesitaba reparaciones importantes para poder vivir en ella. Pagué por la casa sin vivir con ella durante más de un año antes de que fuera segura para mi familia ”, dijo Britne McKee, una de las afectadas. “Harbour no fue muy útil, así que tuve que averiguar cómo solucionar este problema yo sola. Con suerte, este acuerdo evitará que otras familias como la mía terminen en la misma situación en el futuro”.

Se dijo que Harbor requería un pago inicial no reembolsable y luego pedía a las víctimas que firmaran el papeleo de "Acuerdo de escritura". El papeleo parecía una documentación hipotecaria convencional, pero no incluía una escritura a nombre del comprador ni otras protecciones estándar, se añadió. Además, se dijo que cobraba intereses sobre los contratos de vivienda a casi el doble de la tasa máxima permitida por la ley de Pensilvania para este tipo de transacción, según la demanda.

Los demandados acordaron pagar $500,000 en restitución a los consumidores y no participarán en ninguna transacción de bienes raíces residenciales en Pensilvania en el futuro.