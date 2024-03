Empleada del Distrito Escolar de Filadelfia es arrestada por atropellar a barbero

La conductora buscada en relación con un atropello y fuga que mató a un barbero muy querido en su comunidad, fue arrestada y acusada, dijo la policía.

Sharon Seawood, de 42 años, fue arrestada el lunes alrededor del mediodía, dijeron las autoridades. Su última residencia conocida está ubicada en la cuadra 5700 de Virginian Road.

Sharon Seawood

La policía dice que ha sido acusada de homicidio con un vehículo, homicidio involuntario, manipulación de pruebas y otros cargos relacionados.

Seawood es empleada del Distrito Escolar de Filadelfia, según los funcionarios. Ha estado trabajando como asistente de educación especial en Frankford High School desde septiembre de 2023.

La administración del distrito informó que Seawood no se ha presentado a trabajar desde el 28 de febrero.

Ha sido puesta en licencia a partir de hoy, dijeron los funcionarios.

El barbero asesinado era muy querido por su comunidad

Toby Maurice Bryant, de 47 años, de Oxford Circle, murió después de que la conductora identificada como Sharon Seawood, lo atropellara quitándole la vida, quien al principio salió del auto para mirar al hombre antes de dejarlo por muerto en la calle, según la policía de Filadelfia.

Sus amigos describen a Toby Maurice Bryant como un gran barbero querido por su comunidad.

Su familia se reunió en su antiguo lugar de trabajo para honrar su vida con una vigilia y el lanzamiento de globos el primero de marzo.

El hermano de Bryant no quiso ser identificado, pero compartió cómo fue recibir la llamada.

"Cuando levanté el teléfono y lo escuché, me sentí como si estuviera en un sueño. No me di cuenta hasta que colgué el teléfono y comencé a comunicarme con mi mamá y otros miembros de la familia", dijo el hermano.

Una silla de barbero vacía en Golden Combs Barber Shop se ha convertido en la representación física de la vida arrebatada demasiado pronto por este accidente mortal.

"Un buen tipo, era mi barbero y todo, pero lo voy a extrañar", dijo Robert Elam, conocido del fallecido.

Su familia comentó que Bryant apreciaba a sus clientes y los trataba como a sus propios seres queridos.

