Si te lo perdiste: aquí lo más visto de la semana

Si te lo perdiste, Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo62.com.

EN EL HOSPITAL Y EN COMA TERMINA NICARAGÜENSE TRAS BRUTAL ATROPELLO

Mario Urroz, el hombre de 41 años, terminó en un coma inducido y con varias fracturas luego de haber sido atropellado en una calle de Kensington el mes pasado. La madre del hombre, que se encontraba en el teléfono con ella durante el incidente, le contó a TELEMUNDO62 que su hijo había ido a recoger comida para ella.

Mario Urroz, de 40 años, terminó en el hospital y en un coma inducido luego de haber sido arrollado por un conductor en Kensington el pasado 22 de julio. El desgarrador relato de su familia aquí…

"Él venía hablando conmigo, preguntándome qué quería comer", relató Fermina Urroz, con frustración. La madre relató que su hijo se mantiene en un coma en el hospital y tardará años para poder recuperarse de lo sucedido.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las autoridades difundieron un video de vigilancia del incidente, donde se ve cómo el auto embiste con fuerza a Urroz mientras cruzaba la calle E. Clearfield en Kensington el pasado 22 de julio.

Cualquier persona que tenga información adicional debe llamar a la Línea TIP anónima del Departamento de Policía de Filadelfia al 215-685-3180, ext. 81.

VARADOS Y FRUSTRADOS SIN PODER LLEGAR A SU DESTINO

Así quedaron varios pasajeros de la aerolínea Spirit esta semana luego de que esta canceló más de 2,000 en todo el país por fallas técnicas y alta demanda.

Las cancelaciones masivas se han llevado a cabo desde el domingo y llegaron al punto que Spirit tuvo que cancelar casi la mitad de sus vuelos en todo el país debido a problemas en el sistema.

Desde el comienzo de estos problemas el pasado domingo, la aerolínea ha cancelado más de 2,000 vuelos en todo el país a medida que lidia con problemas técnicos en sus sistemas.

“Mi viaje estaba para las 6:10 p.m. y esta madrugada me enviaron un email para cancelar el vuelo. El lunes yo llamé y me dijeron que supuestamente el vuelo estaba activo y no iba a ser cancelado”, destacó Teresa López, una de las cientos afectadas por la situación.

“COMO UNA BOMBA”: TORNADOS SIEMBRAN DESTRUCCIÓN POR LA ZONA

Entre apagones, destrozos y árboles derrumbados, el área de Filadelfia sintió los efectos de una poderosa tormenta que desató más de ocho tornados en la zona la semana pasada.

La familia Engesser se sentó con TELEMUNDO62 y nos contó lo que vivieron cuando pasó un tornado por su zona en el condado de Bucks la tarde del jueves.

Y es que según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), un frente de poderosas tormentas culminó con al menos ocho tornados confirmados en condados en Pensilvania y Nueva Jersey la tarde del jueves.

"El área de Faulkner parecía algo salido de una película de acción, pareció como si una bomba explotó en la zona, literal todo se desvaneció", relató Fred Harran, director de seguridad pública de Bensalem tras el incidente.

Una familia puertorriqueña de Bucks County le contó a TELEMUNDO62 lo que sintieron cuando el tornado provocó destrozos por su zona residencia.

ATLETA PUERTORRIQUEÑA JASMINE CAMACHO SE LLEVA EL ORO E IMPONE RÉCORD OLÍMPICO

La puertorriqueña Jasmine Camacho Quinn se coronó campeona olímpica de los 100 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Revela qué le dijo la atleta al llamarla tras ganar el ORO.

A parte del oro, Quinn también se llevará consigo un récord olímpico de 12.26 segundos desde la semifinal. En atletismo, Camacho Quinn hace la gesta de ser la primera mujer y deportista de todas las disciplinas de marcas y tiempo en realizar un récord olímpico durante la semifinal de los 100 metros vallas con tiempo de 12.26 segundos en el Estadio Olímpico de Tokio.

CUATRO MIEMBROS DE UNA FAMILIA PERECEN EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Un accidente automovilístico en Westville, Nueva Jersey, cobró la vida de un hombre y tres niños el pasado sábado por la noche, dijeron las autoridades.

Familiares amigos y vecinos de cuatro miembros de una misma familia falleció en un aparatoso accidente de tránsito en Westville, Nueva Jersey.

El hecho ocurrió a eso de las 10 p.m. en Gloucester County cuando el auto de la familai se estrelló cerca de una agencia de Chevrolet.

Se creó un enlace de GoFundMe para ayudar a los seres queridos de las víctimas a cubrir los costos del funeral.