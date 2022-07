Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Si te lo perdiste, estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo62.com.

ATERRADOR: PANDILLA PERSIGUE Y GOLPEA MORTALMENTE A ANCIANO CON UN CONO DE TRÁFICO

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un hombre de 73 años murió el día después de que un grupo de jóvenes lo golpeara con un cono de tráfico en un ataque que quedó captado en cámara, en una calle del norte de Filadelfia el mes pasado.

James Lambert, de 73 años, falleció tras ser perseguido y atacado con un cono de tráfico presuntamente por una pandilla de menores en el norte de Filadelfia. Jaime Becerril nos cuenta.

James Lambert cruzaba la avenida Cecil B. Moore cerca de 21st Street norte alrededor de las 2:38 a.m. del viernes 24 de junio, cuando fue emboscado, dijo la Policía de Filadelfia.

El viernes, la Policía publicó un video en YouTube que muestra el ataque mortal contra Lambert, de 73 años. Ahora, la Policía espera que el video del ataque y una recompensa de $20,000 los lleven a los responsables.

EN VIDEO: BUSCAN A HISPANO QUE HABRÍA MATADO A ANCIANO DE UN BALAZO EN LA CARA

Autoridades en Filadelfia están a la cacería de un joven hispano quien dicen que mató sin razón a un anciano mientras salía a tirar la basura detrás de su casa.

Mediante un comunicado, la uniformada detalló que Wagner Tejada Pena, de 24 años, está siendo buscado en relación con la muerte a balazos de Loi Nguyen, de 77 años, justo detrás de su casa.

Según la policía, el hombre de 76 años, del sector de Juniata en Filadelfia, fue a tirar la basura detrás de su casa cuando Wagner Tejada Pena llegó y le disparó en la cara antes de huir.

La policía indicó que el incidente ocurrió el pasado 21 de junio, cuando Nguyen salió a tirar la basura detrás de su casa, ubicada en la cuadra 4200 de la calle L., poco antes de las 6 a.m.

DE MÉXICO A NJ: DESMANTELAN GRAN RED DE TRÁFICO HUMANO OPERADA POR HISPANOS

"Horrible" y "sigilosa". Así describió la Policía de Nueva Jersey a una gigantesca red de trata de personas que supuestamente secuestraba a mujeres migrantes en México y las prostituía en Nueva Jersey.

Y es que tras meses de investigación, las autoridades estatales de Nueva Jersey anunciaron que la organización delictiva fue desmantelada luego del cateo de cuatro residencias en Trenton.

En total, los agentes lograron rescatar a 11 mujeres que fueron secuestradas en el extranjero y traídas a Nueva Jersey para ser prostituidas. Crishtbel Mora nos cuenta.

"El tráfico de seres humanos es horrible", destacó Matthew Platkin, el procurador general de la entidad. "Este grupo explotaba sexualmente de mujeres y niñas vulnerables atraídas a este país bajo la promesa de una mejor vida", añadió.

En total, la policía de Nueva Jersey y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), lograron rescatar a 12 mujeres que eran prostituidas en la ciudad en contra de su voluntad tras ser secuestradas en la frontera con México.

OFICIAL HERIDO EN EL PARKWAY PENSÓ QUE LE HABÍAN DADO UN MARTILLAZO

Uno de los oficiales heridos en el Benjamin Franklin Parkway el pasado cuatro de julio pensó que alguien le había dado con un objeto contundente antes que un tiro.

Así lo describió Sergio Diggs, de 36 años, quien se recupera satisfactoriamente del roce de una bala justo en la frente. De hecho, el impacto del balazo quedó marcado en su gorro del uniforme policial y ha sido estudiado para determinar la fuerza con la que viajó.

Los investigadores teorizan que las balas que impactaron a ambos oficiales provinieron fuera del perímetro del Parkway y que podrían ser catalogadas como “balas perdidas”.

En una entrevista con TELEMUNDO62, el agente Sergio Diggs describió qué sintió cuando una bala le pegó en la cabeza durante el festival del cuatro de julio en el Parkway.

“Me uní a la uniformada porque tuve dos ejemplos de policías en mi familia y siempre tuve el llamado de ayudar a otros”, destacó Diggs quien lleva un vendaje en la cabeza para proteger la herida sostenida. “Nunca había recibido un tiro y la verdad no me lo imaginaba como me pasó, porque los que han sobrevivido esto dicen que la sensación es distinta”.

Explicó que fue a botar algo a un zafacón cerca del área de las bicicletas al sur de las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia cuando sintió un golpe contundente en la cabeza. “Sentí que me dieron como un marronazo (“sledgehammer”), pero nunca pensé de lo que se trataba. Mi reacción inicial fue abalanzarme hacia el frente cuando me di cuenta que estaba sangrando y los compañeros acudieron a ayudarme”.

$500 POR PERSONA: NJ DISTRIBUIRÁ CHEQUES DE ESTÍMULO A INDOCUMENTADOS

Tras quedar excluídos de las cuatro rondas de cheques de estímulo que el gobierno federal emitió a cientos de millones durante la pandemia, Nueva Jersey se convertirá en uno de los pocos estados que emitirá pagos a su comunidad migrante.

Y es que en un afán por utilizar los $53 millones en fondos federales que Nueva Jersey recibió y no han sido gastados, el gobernador Phil Murphy propuso emitir cheques de $500 a los indocumentados del estado.

Los indocumentados en Nueva Jersey con un número ITIN recibirán los cheques de $500 si ganaron menos de $37,000.

Según el Departamento del Tesoro del Estado, más de 100,000 inmigrantes en el estado (aunque funcionarios estatales calculan que hasta 80,000 hogares se beneficiarían) cumplen los criterios para recibir los pagos únicos.

El Tesoro de Nueva Jersey explicó que los inmigrantes no necesitarían solicitar el pago como parte del Programa de Asistencia Directa para Titulares de ITIN. Más bien, el Departamento del Tesoro emitirá el pago de forma automática a los contribuyentes con ITIN que ganan no más del doble de la tasa de pobreza.