En la mira posibles allegados a Danelo Cavalcante conforme persiste la cacería humana

Todos los posibles conocidos y familiares que tenga el reo fugitivo, Danelo Cavalcante, en Pensilvania están siendo vigilados luego de que el individuo intentara buscar ayuda de uno de sus excompañeros de trabajo hace años atrás.

Así lo dejó saber el jefe de la cacería humana por el brasileño, George Bivens quien comentó tajantemente el lunes que “quien tenga contemplado ayudar o haya ayudado a Cavalcante lo vamos a acusar”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El funcionario explicó que, por el momento, y luego de que el reo haya burlado el perímetro, no tiene un espacio de búsqueda en específico, más sí, se están enfocando en todos los puntos donde pudiera pedir ayuda o asistencia el asesino convicto.

De hecho, la hermana de Cavalcante, quien no fue identificada por las autoridades, se encuentra en custodia de agentes de la Patrulla Fronteriza y enfrenta un proceso de deportación. “Decidimos no interferir en esos trámites porque ella se negó a colaborar con nosotros y no le vimos valor en intentar detener lo que está pasando con su caso a nivel migratorio conforme seguimos tras el fugitivo. No creemos que ella ayudó a Cavalcante, pero no podemos asegurar que no lo fuera a intentar en el futuro”, apuntó Bivens.

La mujer al parecer tenía una orden de estancia en el país vencida, por lo que ICE inició el proceso de deportarla a Brasil.

La cacería humana por el fugitivo brasileño Danelo Cavalcante sigue en Pensilvania sin perímetro específico debido a que el individuo ha logrado salirse de los límites de búsqueda durante el fin de semana.

El asesino convicto, de 34 años, habría cambiado de apariencia, hurtado una camioneta que manejó hasta que se quedó sin gasolina, visitado a un excompañero de trabajo y quedar grabado en cámaras de vigilancia nuevamente.

La búsqueda entró el lunes en el duodécimo día desde que Cavalcante huyera escalando de prisión la mañana del 31 de agosto 2023.

El reo estaba supuesto a ser trasladado de la prisión de Chester County, donde en mayo otro sujeto se fugó, pero fue atrapado a horas del suceso, para la cárcel federal por una sentencia de vida tras las rejas por la muerte de su novia frente a los hijitos de esta en Phoenixville, Pensilvania en el 2021.

El pasado viernes las autoridades dijeron que Cavalcante cuenta con experiencia de supervivencia en exteriores habiéndose fugado de su natal Brasil ene l 2017 e instalarse en la salva hasta tanto pudo coger viaje hacia Puerto Rico y más tarde Pensilvania.

En este enlace podrás ver el avance de la persecución por el reo evadido a las 2:00 p.m. con el reporte de las autoridades.

Miguel Martínez Valle con lo último de la búsqueda del reo fugitivo Danelo Cavalcante en Chester County, Pensilvania.