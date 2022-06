Siguen las negociaciones entre los trabajadores de casinos y los hoteles

Los negociadores sindicales y la gerencia del casino intentaron el jueves llegar a nuevos contratos que evitarían una huelga costosa durante uno de los fines de semana más ocupados de Atlantic City.

El Local 54 del sindicato Unite Here fijó como fecha límite el viernes a las 12:01 a.m. para llegar a un nuevo acuerdo con Borgata, Caesars, Harrah's y Tropicana. Si no, ha autorizado un paro contra esas propiedades.

Y un quinto casino, el Hard Rock, enfrenta una fecha límite similar el domingo temprano.

Incluso si el sindicato se declara en huelga, los casinos y sus hoteles permanecerán abiertos al público; los niveles de personal y la calidad del servicio pueden variar mucho dependiendo de muchas variables.

El sindicato debía reanudar las negociaciones con MGM Resorts International, propietaria del Borgata, el jueves por la mañana.

Negoció con Caesars Entertainment, propietaria de tres casinos, Caesars, Harrah's y Tropicana, durante horas el miércoles sin llegar a un nuevo acuerdo.

El sindicato ha dicho que está buscando aumentos salariales "significativos" en los nuevos contratos para ayudar a los trabajadores a mantenerse al día con los precios en rápido aumento de la gasolina, los alimentos, el alquiler y otros gastos.

Los trabajadores individuales también dicen que ayudaron a mantener los casinos abiertos y en funcionamiento durante la mayor parte de la pandemia de coronavirus, ahora en su tercer año, y merecen ser compensados por ello.

Dos casinos, Bally's y Ocean, han llegado a acuerdos con el sindicato, en los que se comprometen a adoptar los términos de los contratos eventualmente alcanzados con propiedades más grandes en la ciudad, y no enfrentarán una huelga.

Asimismo, el presidente del sindicato, Bob McDevitt, dijo que dos casinos más pequeños, Resorts y Golden Nugget, no corren el riesgo de un paro laboral por el momento, ya que el sindicato aún tiene que negociar con ellos.