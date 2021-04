Sin freno la violencia armada entre jóvenes

Una mayor unión entre las comunidades y autoridades sería la solución viable para intentar detener la violencia armada en Filadelfia, según expertos y activistas.

Sumado a que las muertes violentas siguen en aumento, el panorama se torna más preocupante, pues cada día son más los jóvenes y menores de edad los que están involucrados en estos incidentes con armas.

Una de las investigaciones más recientes ocurrió en el centro recreacional Happy Hollow, en Germantown, donde un tiroteo dejó el saldo de dos jóvenes, entre los 17 y 15 años, heridos de bala.

“Esto no es aceptable. Esto no es normal y hay que buscarle el fin”, dijo Aleida García, activista de Homicide Justice Alliance, a Telemundo 62. “Este problema nos pertenece a todos. No es un problema para achacárselo a la Policía, el alcalde o el fiscal, todos tenemos que estar envueltos y exigir que nuestras comunidades estén seguras, la seguridad de nuestros hijos es lo más lo importante”.



En lo que va de año, 48 jóvenes de 17 años o menos han sido víctimas de tiroteos, lo que representa un aumento del 54% en comparación con esta fecha el año pasado.

Durante su reunión pública relacionada con la violencia armada, funcionarios de la ciudad aseguraron que incrementarán la presencia policial en los centros recreativos. También anunciaron mayor presencia policial en vecindarios hispanos como Kensington y le urgieron a la comunidad a no quedarse callados para poder encontrar a los responsables de los actos de violencia.