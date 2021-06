Sistema correccional alojará reos según su identidad de género

El sistema penitenciario de Nueva Jersey está a punto de comenzar a alojar a los presos en función de la identidad de género, resultado de una demanda presentada en 2019 por una mujer transgénero que dijo que se vio obligada a vivir en cárceles de hombres durante un año y medio.

La nueva política entra en vigencia el uno de julio y brinda mayores protecciones para las personas transgénero, intersexuales y no binarias en las prisiones estatales, lo más importante al alojarlos según el género con el que se identifican en lugar del sexo asignado al nacer. Los presos pueden proporcionar información sobre su identidad de género en cualquier momento durante su encarcelamiento, según la política.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Otras protecciones incluyen la vivienda de una sola celda mientras se toman las determinaciones finales de vivienda; poder ducharse por separado de otros reclusos; el derecho a participar en la decisión de vivienda y apelar esas decisiones, y la prohibición de exámenes físicos para determinar el estado genital de un recluso. Se prohibirán los cacheos o cacheos al desnudo por parte de mujeres transgénero por parte de agentes varones.

La póliza se mantendrá durante al menos un año, según el acuerdo.

"Esta política coloca a Nueva Jersey a la vanguardia de los estados comprometidos con la protección de personas transgénero, intersexuales y no binarias en las determinaciones de vivienda en las prisiones y continúa su camino hacia la eliminación de la discriminación basada en la identidad de género", dijo Tess Borden, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Nueva Jersey, que representó a la mujer junto con la abogada Robyn Gigl.

Según los términos del acuerdo, la mujer, identificada en los documentos judiciales como Sonia Doe, recibirá $125,000 en daños y $45,000 por honorarios de abogados, y no enfrentará ninguna sanción en relación con un asalto que ocurrió en prisión en mayo de 2019.

“Cuando me obligaron a vivir en las cárceles de hombres, estaba aterrorizado de no poder salir con vida. Esos recuerdos todavía me persiguen”, dijo Doe en un comunicado. "Aunque todavía tengo pesadillas sobre ese momento, es un alivio saber que, como resultado de mi experiencia, el NJDOC ha adoptado cambios sustanciales en las políticas para que ninguna persona deba ser sometida a los horrores a los que sobreviví".

El Departamento de Correcciones de Nueva Jersey no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

El cambio se produce en un momento en que Nueva Jersey está lidiando con informes de abusos generalizados y fallas sistémicas en su única prisión para mujeres, el Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan en Clinton.

Diez guardias de la prisión enfrentan cargos penales derivados de un presunto asalto a reclusos, incluida una mujer transgénero, en enero. Varios funcionarios penitenciarios de la prisión se han declarado culpables o han sido condenados por abuso sexual y mala conducta en los últimos años, y el año pasado un informe del Departamento de Justicia concluyó que los funcionarios no tomaron medidas para prevenir el abuso desenfrenado en la instalación a pesar de estar al tanto de problemas sistémicos.

El comisionado de Correccionales Marcus Hicks renunció este mes, un día después de que el gobernador demócrata Phil Murphy dijera que cerraría la prisión.