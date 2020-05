Six Flags ofrecerá recorrido safari en tu propio vehículo

Six Flags Great Adventure en Jackson, Nueva Jersey, reabrirá su Wild Safari Drive-Thru Adventure, para ofrecer a sus visitantes un recorrido al estilo safari sin tener que abandonar la seguridad de su auto.

Esta nueva aventura inicia el sábado 30 de mayo, anunciaron portavoces del parque el miércoles.

Además, se aseguró que se implementarán medidas de seguridad destinadas a ofrecer una experiencia sin contacto, disminuir el hacinamiento y promover el distanciamiento social requerido en medio de la amenaza que representa el COVID-19. Los visitantes deberán reservar con anticipación con la nueva herramienta digital de Six Flags. Puedes reservar tu lugar a partir de las 10:00 a.m. del 27 de mayo.

Six Flags publicó sus medidas de seguridad en su sitio web. Entre ellas, se incluyen “mantener cerradas todas las ventanas, puertas y capotas convertibles; no alimentar o tocar a los animales; no fumar ni tirar basura; no se permitirán autobuses, autocaravanas, vehículos recreativos, vehículos comerciales o camiones más grandes que una camioneta de consumo; la velocidad máxima será de 5 millas por hora y se deberá mantener una distancia segura entre otros autos y animales", se informó mediante comunicado de prensa.

El personal del parque inspeccionará todos los vehículos antes de ingresar al parque y podría negarse la entrada a los visitantes que rompan las reglas.

Todos los empleados de Six Flags serán examinados diariamente con respecto a la salud y la temperatura y usarán máscaras y guantes cuando sea necesario, se añadió.

Este safari presenta alrededor de 1,200 animales exóticos de seis continentes en hábitats naturales simulados de más de 350 acres. La mayoría de los animales deambulan libremente: los depredadores se mantienen detrás de vallas de seguridad.

Este safari en el interior de los autos dará nostalgia a algunos visitantes, ya que solía realizarse desde 1974 hasta 2012.

Los miembros activos, los titulares de pases de temporada y los empleados pueden obtener una vista previa del safari el viernes 29 de mayo.

Aún no se sabe cuándo se permitirá la reapertura del parque temático principal Great Adventure.