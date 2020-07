Sobrepasa el asilamiento gracias a una heroína de salud

Señales, cartas y dibujos lograron calmar la angustia de un hispano con Síndrome Down quien sobrevivió a varios meses de hospitalización atado a un respirador tras haberse contagiado con el coronavirus.

Y es que Joey Ortíz, de 46 años, fue recluido por varios meses en Atlantic Care en Nueva Jersey tras arrojar positivo al COVID-19.

Su padecimiento lo mantuvo alejado de su madre, Gladys Ortíz, quien está a cargo de su cuidado, así como de la hermana Norma Ortíz. De hecho, fue esta última quien se percató de que su allegado no estaba respirando bien y llamó a una ambulancia.

“Me sentí bien, bien mal. Con mucha depresión, él está así que no habla… fue muy fuerte para mí”, relató la progenitora. “Como él no entiende mucho, yo le decía, mami… y él me decía aquí, aquí. Aquí es que él me quería ver allá”.

Fue la enfermera Sam O’ Brien quien por medio de dibujos y mensajes logró conectar con el paciente aislado de sus seres queridos por un tiempo.

“Lo conocí el primer día que regresé de mu cuarentena”, dijo la trabajadora de salud quien a su vez se recuperó del virus. “Fui a su cuarto y lo vi triste y quise hacerlo sentir mejor, subirle el ánimo, porque estaba alejado d ellos suyos. En muchos de estos casos nosotros somos como porristas con nuestros pacientes porque somos lo más cercano que tiene al contacto cuando están aislados”.

Una vez Joey completó la cuarentena y se recuperó de los síntomas del COVID-19 fue dado de alta y reunido con sus allegados. “Muchas gracias a los doctores a las enfermeras, estoy muy agradecida”, destacó Norma Ortíz, la madre de Joey.