“Sobreviví”: difunden llamado al 911 de piloto tras aterrizaje forzoso

"Acabo de sobrevivir esto... no lo puedo creer ¡m&@$#a!, este fue un súper aterrizaje!", con esas palabras, un piloto de 18 años le describió a una operadora del 911 su dramático aterrizaje forzado en un puente de Nueva Jersey el lunes.

En el audio divulgado por las autoridades, se muestra cómo Landon Lucas, de solo 18 años, pidió ayuda tras haber aterrizado forzosamente su avioneta en el puente de la Ruta 52 Causeway, en Ocean City, tras una falla técnica en el motor.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Acabo de aterrizar un avión en un puente del sur de Ocean City, me preguntaba si me podían mandar a un policía para que me ayude", le pidió nervioso a la operadora.

Y es que según Lucas, la emergencia se produjo luego de que la mitad del carburador de su avioneta comenzó a zafarse.

"¿Dices que hay un problema en tu avioneta?", preguntó la operadora. "Sí, el carburador se está zafando y anda colgado en el avión", respondió Lucas agitado.

Pero pese a que fue un aterrizaje de emergencia, este fue uno tan bien hecho que la avioneta no sufrió daños ni averías, cosa que sorprendió hasta a los pilotos con más experiencia.

"Él hizo una maniobra extremadamente difícil", señaló Barbara Tomalino, la dueña de los aviones. "Hizo un extremadamente buen trabajo, pese a ser joven, lo hizo excepcionalmente bien", sostuvo.

Tras el incidente, las autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA) explicaron que analizarán la avioneta e investigarán su falla.