Hotel Filadelfia es nombrado entre los mejores del mundo

Ubicado en el corazón de la Ciudad del Amor Fraternal, el Sofitel Philadelphia at Rittenhouse Square fue recientemente nombrado uno de los mejores hoteles del mundo.

Condé Nast Traveler anunció los resultados de sus premios anuales Readers’ Choice Awards, que incluían una lista de los mejores hoteles del mundo, y el hotel de 306 habitaciones quedó en el puesto número 34.

La publicación destaca el espacioso y exclusivo vestíbulo del Sofitel, el rápido proceso de check-in y su ubicación privilegiada cerca de los mejores restaurantes, como Abe Fisher and Dizengoff de Michael Solomonov y The Dandelion and The Love de Stephen Starr.

Los dos restaurantes del hotel, Chez Colette y Liberté Urban Lounge, que sirven cocina de inspiración francesa, también fueron señalados como una "parada fácil para el desayuno o el brunch de fin de semana".

Sofitel Philadelphia abrió sus puertas en el año 2000 y cuenta con un Certificado de Excelencia en el Salón de la Fama de Trip Advisor, fue elegido uno de los tres mejores hoteles de Filadelfia por Time Out Philadelphia e incluso fue reconocido por US & World News como el Mejor Hotel de 2017.

“Nos sentimos verdaderamente honrados de ser reconocidos como uno de los Mejores Hoteles del Mundo por los Premios Readers' Choice 2024”, dijo el gerente general de Sofitel Philadelphia, Pierre Jotterand, en un comunicado. “Este prestigioso reconocimiento es un testimonio de la inquebrantable dedicación de nuestro equipo, que se esfuerza continuamente por brindar una experiencia de lujo incomparable con un toque francés. En Sofitel Philadelphia, estamos comprometidos a crear momentos de alegría y elegancia para cada huésped, y este premio refuerza nuestra misión de brindar un servicio excepcional con un genuino espíritu de hospitalidad. Extendemos nuestro más profundo agradecimiento a nuestros valiosos huéspedes por su continua confianza y apoyo”.

Para leer la reseña completa de Condé Nast Traveler, haz clic aquí.

