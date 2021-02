Sondeo devela incertidumbre ante presencia de ICE en escuelas

Una nueva encuesta, reveló una abismal falta conocimiento por parte del personal escolar de Filadelfia en cuanto a las protecciones que se ofrecen al momento que agentes de ICE se presenten en las aulas.

El reporte, llevado a cabo por la organización Juntos, reveló que solamente el 19% de los 350 miembros del personal escolar encuestado conocía las protecciones que el Distrito Escolar ofrece si es que un agente de ICE se presenta en los planteles.

"Lo que muestran los resultados es que hay una incertidumbre sistémica dentro del Distrito Escolar sobre cómo interactuar o cómo manejar la presencia de inmigración dentro de las escuelas", dijo Zia Kandler, organizadora de Juntos a TELEMUNDO 62.

La publicación del reporte se produce a un año de que ICE arrestara a una madre salvadoreña a las afueras de la escuela de su hija cuando la madre fue a dejarla al colegio.

A pesar de los datos publicados, los hallazgos no sorprendieron a algunos maestros del Distrito Escolar ya que la información no es proporcionada inmediatamente.

"No me sorprende mucho, creo que hay opciones y soluciones que podemos ver y aprender pero no es algo que está inmediatamente disponible" dijo Hanna Rodríguez, una maestra de la ciudad.

Y es que el problema principal no solo es la falta de conocimiento, según el reporte, el problema también surge ante la falta de entrenamiento por parte del Distrito para abordar este tipo de situaciones, cosa que preocupa a los padres de familia.

"Debería haber un poco más información o una congregación de padres donde si tiene uno ese problema se le puede a uno orientar," dijo Paula Cueva, una madre de dos niñas.

La organización juntos espera que la publicación de estos resultados motive al Distrito a tomar una posición más "contundente" donde se capacite a los trabajadores de las escuelas en qué hacer si nace una interacción entre elementos de ICE y maestros dentro de las escuelas.

"Lo que vimos con esta encuesta es que esto sí es una problemática gigante que haya esta incertidumbre tan profunda dentro de los empleados del Distrito Escolar", dijo Kandler.

Kandler también señaló que Juntos lanzará una nueva iniciativa para las escuelas santuario el primero de marzo donde se buscará que el Distrito aborte los problemas revelados.