Atrapan sospechoso de arrollar enfermeros y a colega baleado frente a sala de emergencias

El sospechoso de atropellar gravemente a tres enfermeros quienes lo estaban asistiendo con un colega suyo baleado en las afueras de la sala de emergencia del Penn Presbyterian Hospital se rindió a las autoridades, según el comisionado de investigaciones Frank Vanore.

Todo esto luego de que la Policía de Filadelfia lo identificara el 15 de octubre como Jaadir Goodwyn, de 20 años, a quien describió como “peligroso”.

El individuo estaba evadido de la justicia desde el pasado 12 de octubre cuando ocurrió el atropello y previamente una balacera donde uno de sus amigos resultó herido de bala. De los tres trabajadores de la salud arrollados, uno permanece en estado crítico en el centro médico.

“Gracias a la prensa y a las pistas que nos proveyó la comunidad”, lee la publicación de Vanore en la red social X.

The suspect , Jaadir Goodwyn, wanted in the leaving the scene vehicular assault at Penn Presby Hosp. has surrendered at PPD HQ without incident. Thanks to Public and Media for their assistance.