Sospechoso de asesinato obtuvo dramáticas reducciones en fianzas

Davis Josephus, el hombre acusado de asesinar a un recién graduado mientras paseaba su perro, tenía un extenso historial criminal y muchas de sus fianzas de delitos anteriores fueron dramáticamente reducidos, lo que le permitió salir de la cárcel el pasado diciembre.

Josephus, de 20 años, fue arrestado y acusado del asesinato de Milan Loncar, joven de 25 años que paseaba a su perro cerca de las calles 31 y Jefferson en el vecindario Brewerytown de Filadelfia, cuando dos personas se le acercaron, presuntamente, para robarle. El video de vigilancia publicado por la Policía mostró a los sospechosos metiendo la mano en los bolsillos de Loncar.

Esa misma noche, Josephus fue arrestado en relación con un robo de auto no relacionado al incidente de Loncar. Más tarde fue identificado por la Policía como el hombre que mató a Loncar. También se identificó a una segunda persona de interés en relación con este asesinato.

Josephus tenía un extenso historial criminal antes del tiroteo. Fue encarcelado por un robo en 2019, según los registros judiciales. En enero de 2020, aceptó un acuerdo con la fiscalía que incluía dos años de libertad supervisada. Mientras Josefo estaba en la cárcel, fue acusado de otros dos delitos, un robo de auto y secuestro en 2019 y un asalto mientras estaba en prisión y cumplía su condena.

Por el caso de secuestro, Josephus fue detenido con una fianza de $100,000. Los registros judiciales muestran que en más de media docena de ocasiones, se programó una audiencia preliminar para Josephus, pero todas continuaron. Algunos se pospusieron debido a la pandemia, mientras que otros se retrasaron porque Josephus no había sido sacado de la cárcel.

En octubre, la fianza de Josephus de 200,000 dólares por el caso en la prisión se redujo a 12,000 dólares. En diciembre, su fianza de 100,000 dólares por el caso de secuestro se redujo a 20,000 dólares.

Josephus pudo pagar la fianza y fue puesto en libertad el 29 de diciembre, dos semanas antes del asesinato de Loncar.

"Me parecería que si presuntamente está cometiendo delitos en las calles y en las prisiones, sería el modelo de una apelación de fianza reducida", dijo el abogado defensor local William Brennan. “Así que no sé si se presentó una orden de retención. Aparentemente, los expedientes dicen que no fue así ".

Brennan no está afiliado al caso de Josephus, pero le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 que había ordenado detenciones a sus clientes por delitos mucho menos graves.

Algunos miembros del Departamento de Policía de Filadelfia cuestionaron la reducción de la fianza.

"Este hombre estaba en la calle con dos casos de delitos graves abiertos porque su fianza se redujo de 200 mil a 12 mil", tuiteó el inspector de policía de Filadelfia, Derrick Wood. "Esto es ridículo y es otro ejemplo de decisiones de fianza que se toman sin considerar la seguridad de la comunidad. Las consecuencias importan".

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, dijo que su oficina había abogado el año pasado para que Josephus fuera detenido con una fianza más alta, pero que el poder judicial establece la fianza, no la oficina del fiscal de distrito.

"El DAO de Filadelfia argumentó en dos casos separados el año pasado que Davis Josephus estaría en la cárcel, pero los jueces redujeron la fianza por nuestras objeciones", dijo Krasner en una declaración escrita.

“Este acto violento le robó a un joven su vida y su futuro, e infligió violencia adicional a la familia y la comunidad que lo aflige”, dijo Krasner.

Josephus se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza por el cargo de asesinato.