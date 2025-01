Tras la pista de sospechoso de intento de secuestro en NJ

Un hombre está siendo buscado por la Policía Estatal de Nueva Jersey en relación con un intento de secuestro.

Se informó que el hecho tuvo lugar a eso de las 11:30 a.m. del 12 de enero 2025, en la intersección de State Highway y Main Street en Maurice River Township, Cumberland County.

El sospechoso fue descrito como un hombre de tez blanca, de seis pies aproximados de altura, de 30 a 40 años, con bello facial y una cicatriz cerca de la línea de la quijada. Fue visto luciendo un gorro tipo “beanie” color oscuro, una sudadera con capucha negra, pantalones de sudadera y calzado deportivo.

Si lo reconoces no te le acerques más bien alerta a las autoridades al 856-785-0036.

The New Jersey State Police is seeking the public's assistance in identifying a suspect wanted for an attempted abduction in Maurice River Township, Cumberland County.



Click for more information:https://t.co/LFNtadf7C1 pic.twitter.com/KDDIcG3DKs