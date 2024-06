Dos horas de terror: hispano relata lo vivido con el sospechoso de balear a oficial

“Ese era el dueño de mi vida en ese instante. Veo que no tengo alternativa que me está mirando como para darme un tiro y le digo que no lo haga, que tengo un hijo y que trabajo por él”, ese fue el desgarrador relato del hispano quien estuvo dos horas cautivo en su propia casa por el sospechoso de balear a un oficial de la Policía de Filadelfia en Kensington.

La víctima, de 20 años y quien no quiso ser identificada, relató lo vivido con Ramón Rodríguez Vázquez, de 36 años, y quien enfrenta múltiples cargos por balar a un policía, así como portación ilegal de armas entre otros delitos.

“Como fue el policía pude haber sido yo, como pudo haber sido mi tío”, recalcó el afectado quien urgió ayuda porque se siente desprotegido y “estresado”. “Fue algo que no me esperé nunca, fue algo que solo he visto en películas. Me sucedió cuando llevaba dos meses aquí”.

El hispano reveló que Rodríguez Vázquez estuvo todo el tiempo llamando a conocidos y familiares para que lo fueran a recoger e incluso aceptó que baleó al uniformado. “Ahí él les dice si lo vi cuando cayó, le di tres tiros y lo vi cuando cayó”, recordó.

Explicó que comparte la vivienda con su tío y que en un momento dado el pistolero quiso acercarse al señor mayor, pero que él intervino y le dijo: “Quería ir pa’ donde el tío mío y le dije que no. Que el tío mío es una persona mayor que padece del corazón y que si va y le enseña esa pistola se puede caer muerto”.

El tiempo pasaba y el cautivo no sabía como desligarse hasta que un vecino tocó la puerta cuando la Policía rodeó la calle y pudo salir de la estructura incluso najo amenazas de Rodríguez Vázquez. Esto fue en una vivienda de East Schiller Street.

El comisionado de investigaciones Frank Vanore dijo el lunes que Rodríguez Vásquez no solo enfrenta cargos por la balacera contra el oficial, sino por el secuestro del joven de 20 años.

Una vez las brigadas del equipo SWAT lograron sacar al sospechoso de la vivienda y ponerlo bajo custodia se generó una orden de allanamiento en la estructura donde recuperaron el arma que se cree fue utilizada para balear al oficial y el resto de los intentos del presunto implicado por huir. Entre estos figura intentar entrar a un garaje, intentar cometer un “carjacking” y finalmente el secuestro del joven.

Al salir de la casa lo primero que dijo fue “la persona que están buscando me tiene secuestrado casi dos horas aquí”.

El tiroteo contra el oficial durante una parada de tránsito se registró el pasado sábado 22 de junio 2024 en F Street.