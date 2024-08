Ladrón hispano habría liderado con sus cómplices más de 20 robos comerciales

Un hispano y sus cómplices fueron arrestados por robar múltiples tiendas en el condado de New Castle en Delaware.

Spenson Sánchez, de 46 años, de Wilmington, Delaware, fue detenido por varios robos que ocurrieron durante los últimos meses en múltiples negocios en todo el condado de New Castle, según la Policía Estatal de Delaware.

Entre el 15 de mayo de 2024 y el cinco de agosto de 2024, agentes se dieron a la tarea de investigar varios informes de robo de naturaleza similar en múltiples empresas en todo el condado de New Castle.

En cada reporte se informaba de que un sospechoso robaba mercancía de la tienda antes de huir en una dirección desconocida.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

A través de medios de investigación, los policías identificaron a Spenson Sánchez como el sospechoso responsable de 24 robos en tiendas que totalizaron más de $36,000 en mercancía robada, indicaron los oficiales.

Los robos involucraban a Sánchez como sospechoso en las siguientes tiendas en el condado de New Castle:

ACME

Best Buy

Burlington

Buy Buy Baby

Cabela's

Carter's

Lowe's Home Improvement

También varias tiendas Marshalls, New Balance, Nordstrom Rack, Old Navy, Staples y T. J. Maxx.

Sánchez robó con otros cómplices en algunos de los incidentes. Hasta el momento, no se han identificado todos los cómplices de Sánchez y no hay imágenes disponibles de los sospechosos. Después de cada incidente, los policías obtuvieron una orden de arresto contra Sánchez e intentaron localizarlo.

¿Cómo lograron capturarlo?

El ocho de agosto de 2024, un policía acudió a la tienda Ross Dress for Less, ubicada en 1317 Churchmans Road, Newark, por un informe de robo. Al llegar, el policía se enteró de que un sospechoso seleccionó varios pares de zapatos y huyó de la tienda con la mercancía no pagada.

El policía revisó una fotografía del sospechoso proporcionada por un empleado de Ross y lo identificó como Sánchez. El agente estaba familiarizado con Sánchez por investigaciones anteriores y sabía que lo buscaban por varias órdenes judiciales relacionadas con robo.

Poco tiempo después, los policías respondieron a la tienda Marshalls, ubicada en 3000 Fashion Center Boulevard, Newark, por un informe de un ladrón habitual que estaba en el área después de robar allí. Se informó que el ladrón, identificado como Sánchez, estaba con una cómplice desconocida en un Nissan Altima rojo con matrícula de Delaware.

Al llegar, los policías localizaron el Altima en el centro comercial e hicieron contacto con la conductora de 36 años y el pasajero de 37 años, quienes no cooperaron con ellos. Durante la parada de tráfico, los agentes identificaron a la mujer de 36 años como la cómplice vista con Sánchez. Los agentes descubrieron además que Sánchez había huido del Altima poco antes de que llegaran los agentes. Los agentes encontraron a Sánchez poco tiempo después en el área de A Road y Emblem Apartments, y lo detuvieron sin incidentes.

La mujer de 36 años y el hombre de 37, ambos de Wilmington, Delaware, también fueron detenidos sin incidentes. Una búsqueda posterior del Altima condujo al descubrimiento de algunas de las mercancías robadas en Marshalls. Los tres sospechosos fueron arrestados y acusados ​​de múltiples delitos.

Sánchez fue internado en la Institución Correccional Howard R. Young, y acusado de los siguientes delitos:

Robo minorista organizado de más de $1,500 (delito grave) – 2 cargos

Robo minorista organizado (delito grave) – 2 cargos

Hurto en tiendas de más de $1,500 (delito grave) – 4 cargos

Conspiración de segundo grado (delito grave) – 2 cargos

Posesión de herramientas de ladrón (delito grave)

Robo minorista organizado: 5 cargos

Hurto en tiendas por menos de $1,500 – 13 cargos

Conspiración de tercer grado – 5 cargos

Acto criminal

La mujer de 36 años y el hombre de 37 años, ambos de Wilmington, Delaware, fueron acusados de los delitos enumerados a continuación, procesados por el Tribunal de Justicia, y puestos en libertad con una fianza no garantizada de $2,000.

Conspiración de tercer grado

Recibir propiedad robada por menos de $1,500

Esta es una historia en desarrollo. Descarga nuestra aplicación de Telemundo 62 para mantenerte al tanto de las actualizaciones.