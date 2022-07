Starbucks cerarrá varias cafeterías por “problemas de seguridad”

Read in English here

Starbucks cerrará 16 tiendas en todo el país, incluida una en Center City, Filadelfia, debido a problemas de seguridad, que según la empresa, podría poner en riesgo la seguridad pública.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El gigante del café clausurará el establecimiento ubicado entre las calles 10th y Chestnut en la ciudad del Amor Fraterl muy cerca de la cadena de hospitales Jefferson.

Otras cafeterías en el cierre son dos en Seattle, seis en Los Ángeles, dos en Portland, Oregón, y una en Washington. Starbucks dijo que los empleados serán distribuidos a otras locaciones.

Según la empresa, los cierres son parte de un esfuerzo mayor para responder a las preocupaciones del personal y asegurarse de que las tiendas sean seguras y acogedoras. En una carta a los empleados, los vicepresidentes senior de operaciones de Starbucks, Debbie Stroud y Denise Nelson, dijeron que las tiendas de la compañía no son inmunes a problemas como el aumento del consumo de drogas y una creciente crisis de salud mental.

“Sabemos que estos desafíos pueden, en ocasiones, desarrollarse también dentro de nuestras tiendas. Leemos todos los informes de incidentes que presenta, son muchos”, escribieron Stroud y Nelson.

Pero la empresa también enfrentó críticas de algunos trabajadores que dijeron que no fueron consultados ni se les dio ninguna opción además del cierre.

“Creemos que no es justo que no se nos permitiera ser parte de esta decisión sobre nuestras condiciones de trabajo, ni que Starbucks afirme que no podía brindar una experiencia segura para nuestro lugar de trabajo”, dijo Mari Cosgrove, empleada de uno de las tiendas de Seattle que están cerrando.

Los cierres adquirieron una mayor importancia debido a un esfuerzo de sindicalización que está en curso en las tiendas de Starbucks en los Estados Unidos. Más de 189 tiendas han votado a favor de sindicalizarse desde fines del año pasado, según la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Starbucks se opone al esfuerzo de sindicalización.

Dos de las tiendas de Seattle que están cerrando votaron a favor de sindicalizarse, mientras que una de las tiendas de Portland solicitó realizar una votación sindical. El mes pasado, Starbucks también cerró una tienda sindicalizada en Ithaca, Nueva York, debido a problemas operativos.

Starbucks Workers United, el grupo laboral que organiza el esfuerzo, dijo que tiene la intención de presentar cargos por prácticas laborales injustas contra Starbucks en nombre de las dos tiendas sindicalizadas que están cerrando en Seattle.

Pero Starbucks insistió en que los cierres no estaban relacionados con la campaña de sindicalización.

“Abrir y cerrar tiendas es parte de nuestras operaciones comerciales”, dijo un portavoz de la compañía. “Esto está realmente arraigado en tiendas seguras y acogedoras”.

La ley laboral de los Estados Unidos no impide que Starbucks cierre sus tiendas por motivos comerciales. Pero no puede cerrar una tienda, ya sea que esté sindicalizada o no, en represalia contra los organizadores laborales.

En la carta a los empleados, Starbucks dijo que está dispuesto a hacer ajustes para garantizar la seguridad de la tienda, incluida la modificación del horario de atención y el traslado de muebles, o su eliminación, para que los empleados tengan una visión más clara de la tienda. La compañía dijo que está probando sistemas de alarma y sensores para alertar a los empleados si alguien está en un baño.

Starbucks también destacó un esfuerzo, ahora en ocho ciudades, llamado Outreach Worker, que conecta a los empleados de la tienda con grupos sin fines de lucro que pueden ayudar con los clientes que están crónicamente sin hogar, con enfermedades mentales o que abusan de las drogas.

La compañía también dijo que los baños en algunas tiendas podrían cerrarse si se convierten en un peligro para la seguridad.

Eso es un cambio con respecto a 2018, cuando Starbucks emitió una política que permitía que cualquiera usara sus baños incluso si no compraba nada. Esa decisión se tomó después de que un empleado de Starbucks llamó a la policía para denunciar a dos hombres negros a quienes se les negó el uso de un baño en otra ubicación del centro de la ciudad de Filadelfia y se les pidió que se fueran. Los hombres, que estaban en Starbucks esperando una reunión de negocios, fueron arrestados; más tarde llegaron a un acuerdo con Starbucks.