Suman nuevos centros de pruebas de COVID en la región

Tras la celebración de Acción de Gracias, comenzaron a operar varios sitios de pruebas de COVID-19 adicionales en la región y varios residentes aseguraron que están conscientes de la importancia de hacerse el examen.

“Hay que seguir haciéndose la prueba para mantenernos seguros, y no solo a nosotros, sino a quienes nos rodean”, dijo Alexei Salazar tras realizarse la prueba del COVID-19. “Sabemos que hay nuevos brotes, que es algo que esta aún vigente”.



A pesar de la lluvia y el viento que arropó la zona en estos días, fueron muchos quienes tomaron ventaja de un horario extendido de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., que durará hasta el viernes, además de ser sin costo y sin cita.



“Me he hecho otras (pruebas), pero es con cita, entonces es mucho mas práctico, menos tardado”, dijo a Telemundo 62, Virginia Rivera.



En el aeropuerto muchos pasajeros llegaban a Filadelfia, después de visitar estados de alto riesgo. Ese es el caso de Elvin Aquino, quien llegó de Texas.

“Están muy bien aseguradas las medidas contra el Covid. Muy bien protegidos nos mantienen a uno, con el desinfectante y los seis pies de distancia y todo”, contó.



A los que estuvieron en compañía de otras personas ajenas a su hogar, y a los viajeros, se les recomienda hacerse la prueba 72 horas después de un posible contacto.



“Si usted piensa que estuvo expuesto hace cuatro días, ya probablemente puede tener un test positivo, si de verdad se contagió de otra persona”, aclaró el doctor Daniel Salerno. “Probablemente de tres a cinco días es lo que necesita el virus para que tu puedas contaminar a otra gente”.



En el condado Delaware se cancelaron algunas pruebas debido al mal tiempo, pero se dijo que se retomarán el martes, a partir de las 9:00 a.m.

El resto de la semana se harán estas pruebas en el numero 500 West de la calle 24, en Upland, en el condado Delaware.