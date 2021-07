“No me siento seguro”: discusión entre grupo de hispanos termina en balacera

Una aparente discusión generada por la presunta fuente de un incendio provocado terminó en una balacera este viernes por la tarde en Filadelfia.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió en la cuadra 200 W de la avenida Duncannon, cuando tras una disputa entre tres hombres hispanos, dos sacaron un arma y se dispararon entre sí en varias oportunidades.

Las víctimas, un hombre de 24 años, otro de 37 y otro de 33, fueron trasladadas al hospital tras haberse disparado múltiples veces en las piernas y pies.

El incidente y el aumento en violencia armada en general ha dejado a algunos residentes en descontento, en especial cuando el fin del cuatro de julio se aproxima con rapidez.

"Aquí no me siento seguro no, este fin de semana me voy", sostuvo Carlos Luna, un residente de Filadelfia.

Luna señaló que uno de los problemas que existirá este fin de semana es que es difícil identificar si lo que se escucha son disparos o fuegos artificiales, cosa que también tiene a las autoridades preocupados.

"Tenemos que asegurarnos que sabemos identificar si lo que se escucha son fuegos artificiales o armas de fuego", destacó el inspector de la policía D.F. Pace.

La noticia se produce luego de que múltiples personas fueron baleadas la noche del jueves y a medida que la policía de Filadelfia presenta un plan de seguridad ante los festejos del cuatro de julio.

Desde la tarde del jueves, se han registrado al menos 17 víctimas de tiroteos por toda la ciudad, siendo un aumento del 35% a comparación al año anterior.