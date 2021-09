Supuesto ladrón muere al quedar atascado en extractor de aire de restaurante

Un presunto ladrón murió después de quedar atrapado en el extractor de aire de un restaurante en Galloway Township, Nueva Jersey, dijo la Policía.

El lunes, poco antes de las 10:00 a.m., la Policía de Galloway Township llegó al restaurante Two Brothers From Italy, ubicado en 269 W. White Horse Pike, tras recibir el informe de un hombre fallecido.

Cuando llegaron, encontraron el cuerpo de un sujeto que no fue identificado de inmediato.

Los investigadores dijeron que el hombre intentó ingresar al restaurante a través de un extractor de aire en la azotea en un intento de robar el negocio, pero quedó atrapado dentro del ventilador y no pudo liberarse.

La Policía aún no ha identificado al hombre y continúa investigando.