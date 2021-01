Suspenden oficiales penitenciarios tras presunto ataque a reclusas

Decenas de agentes penitenciarios de la única prisión para mujeres de Nueva Jersey recibieron licencia remunerada tras denuncias de que el personal golpeó brutalmente y agredió sexualmente a las reclusas.

Una mujer, Ajila Nelson, le dijo a NJ.com que el 11 de enero los agentes del Centro Correccional Edna Mahan la esposaron a ella y a otras personas, antes de golpearla, patearla, desnudarla y arrastrarla a una ducha. Luego, aseguró que un oficial masculino no identificado se subió encima de ella y la manoseó y agredió sexualmente.

Las acusaciones llevaron a los legisladores a pedir investigaciones y al despido del principal funcionario penitenciario del estado.

Aproximadamente 30 agentes recibieron licencia pagada, según el sindicato de agentes penitenciarios.

Una mujer transgénero encarcelada en las instalaciones fue golpeada por un grupo de agentes y tres agentes le pisotearon la cabeza, dijo su madre, Trimeka Rollins, a la misma publicación. La rodilla de su hija estaba tan dañada que ahora usa una silla de ruedas, añadió Rollins.

"Empezaron a lanzar puñetazos, a lanzar puñetazos", dijo Nelson durante una entrevista NJ.com. “Estoy esposada, así que no puedo defenderme. No puedo evitar que vengan los golpes. Todo lo que sé es que me tiraron al suelo y empezaron a pisotear mi cabeza. Empecé a sentirme mareada y sentí que me iba a desmayar. Luego me agarraron del brazo y lo doblaron hacia atrás. Lo escuché romperse y lo sentí romperse. Traté de mirar hacia arriba y mirar mi brazo. Tan pronto como miré hacia arriba, me patearon en la cara con una bota. Se me apagó toda la vista".

A pesar de que no se suele identificar a las víctimas de agresión sexual, Nelson dijo que quería que el público escuchara sobre el ataque contra ella y las otras mujeres.

Nelson le dijo al periódico que finalmente le entregaron un kit de violación. Los miembros de su familia le dijeron a NJ.com que ella les informó los mismos detalles. No está claro cuántas otras reclusas estuvieron involucradas.

No está claro el motivo del ataque, pero Nelson dijo que creía que fue en represalia por las denuncias que las mujeres habían hecho contra los oficiales.

Liz Vélez, portavoz del Departamento de Correccionales del estado, que supervisa la prisión, dijo que las autoridades "contrataron" a la oficina del fiscal del condado de Hunterdon. Esa oficina remitió las preguntas a los funcionarios penitenciarios. La oficina del fiscal general del estado dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que su Oficina de Integridad Pública y Responsabilidad y el fiscal del condado están investigando el asunto, pero no proporcionó más detalles.

Las acusaciones han llevado a pedidos para que se despida al comisionado de Correccionales Marcus Hicks. El jueves, los 25 senadores demócratas de la Legislatura le escribieron al gobernador demócrata Phil Murphy exigiendo la destitución de Hicks. También pidieron una investigación federal.

Se dejó un mensaje en la oficina de Murphy en busca de comentarios.

No es la primera vez que se plantean acusaciones similares en la prisión, que tiene 395 presos, según el estado. En abril, un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que el departamento de correcciones del estado y los funcionarios de la prisión violaron los derechos constitucionales de los reclusos al no protegerlos.

Varios oficiales penitenciarios de la prisión se han declarado culpables o han sido condenados por abuso sexual y mala conducta en los últimos años.

El informe calificó el abuso sexual en la prisión como "severo y frecuente" y dijo que una "cultura de aceptación" ha persistido durante muchos años. Concluyó que la prisión no investigó adecuadamente las denuncias de abuso y no protegió de represalias a quienes denunciaron abuso.