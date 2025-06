Suspenden temporalmente vuelos del PHL por tormentas eléctricas

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una orden de detención en tierra (ground stop) para todos los vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL) la tarde de este jueves, debido a condiciones meteorológicas adversas causadas por tormentas eléctricas en la región.

Las autoridades del aeropuerto recomiendan a todos los pasajeros que consulten con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto, ya que los horarios de vuelo están sujetos a cambios constantes mientras persista la inestabilidad climática.

El Aeropuerto Internacional de Filadelfia también publicó la alerta en sus redes sociales oficiales, reiterando el llamado a estar atentos a la evolución del tiempo y al estatus de los vuelos.

