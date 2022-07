Tardanza matutina le salva la vida a hispano ante tiroteo frente a la casa

Levantarse unos minutos más tarde para su jornada laboral de madrugada pudo haberle salvado la vida a un hispano del sur de Filadelfia.

Se trata de Justino Varella, quien abrió la puerta de su casa a las 3:05 a.m. del martes, para ir a trabajar y se topó con un enfrentamiento a balas en Wolf Street.

“Un desastre”, dijo de primera instancia el nicaragüense quien aseguró que cerró la puerta con el mismo amor y corrió hasta el segundo nivel de la vivienda para guarecerse de los tiros con su esposa e hijos.

Explicó que “vengo de Nicaragua y en mi país, acabamos de pasar escenas similares por una insurrección con el gobierno. Todo un desastre y vengo a encontrar la misma escena y no hallo dónde estar seguro”.

La balacera de la que fue testigo Varella se registró de madrugada y el resultado fueron dos individuos muertos, uno en el lugar de los hechos y otro en el hospital. Hasta el momento se desconoce qué motivo el ataque, pero los investigadores teorizan que se trató de un enfrentamiento.

Tres personas fueron detenidas en este caso y enfrentan interrogatorios. Se ocuparon tres armas semiautomáticas.

“El carro que balacearon fue el mío”, agregó Varella al relatar que “la Policía me dejó una hoja en inglés, que no entiendo, y otra hoja para el seguro del carro. Estoy considerando buscar a alguien que llame y me ayude”.

Varella vive con su esposa e hijos, de 14 y 20 años respectivamente, así como otras tres personas que ocupan el sótano.

“La verdad que, sí hay miedo, porque salgo a las 2:45 a.m. a trabajar y ya con esto, quién me asegura que voy a estar bien. Yo creo que por lo menos deben tener una patrulla en cada cuadra para mayor seguridad”.