Tiroteo en centro comercial Christiana: tres heridos de bala en el área de la comida

A dos días de una balacera en el interior del centro comercial Christiana en Delaware se abrieron las puertas para que las personas que salieron despavoridas por el incidente recuperaran los artículos que dejaron desatendidos.

El evento violento se registró la noche del sábado donde tres personas resultaron heridas de bala en el área de la comida o “food court”, según las autoridades.

El domingo el centro comercial permaneció cerrado, no por el feriado de pascua, sino por la investigación policiaca. Pese a que las autoridades dijeron que no había amenaza alguna para esa comunidad, lo cierto es que al momento no han ofrecido detalles de los afectados y de los pistoleros involucrados.

Hasta el momento no se han generado arrestos ni recuperado armas de fuego. Tampoco develados detalles del o los sospechosos ni si hay ordenes de arresto en su contra.