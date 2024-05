Identifican a hispano en tiroteo en lavandería industrial y a las dos víctimas mortales

Un hispano fue identificado como al atacante armado que habría disparado contra cinco compañeros de trabajo en una lavandería industrial de Delaware County, Pensilvania.

Se trata de Wilbert Rosado Ruiz, 61 años, quien enfrenta cargos por homicidio, asalto agravado, poner en riesgo la seguridad de terceros y violación a la ley de armas porque pese a que era propietario legal de una pistola no tenía licencia para portarla.

El fiscal de distrito, Jack Stollsteimer dijo en conferencia de prensa que el sospechoso sería encausado ante un juez el jueves en la tarde.

Esto es lo que sabemos de la investigación:

El pistolero habría llegado a cumplir con su turno de trabajo en Delaware County Linen Inc. la mañana del 22 de mayo 2024 y se enfrascó en un altercado verbal con una compañera.

Tras el incidente salió de la lavandería hacia el carro y busca la pistola.

Al ingresar nuevamente a la lavandería va directamente hacia donde la mujer con la que tuvo la pelea y le dispara. Acto seguido, fue captado en cámaras de vigilancia del negocio caminando por todo el lugar seleccionando las víctimas.

En total les disparó a cinco personas, dos de las cuales murieron y fueron identificadas como los hermanos dominicanos Leovanny y Giguenson Peña Peña.

Los otros tres heridos dos están en condición estable y uno en estado crítico, pero estable. “la persona que está grave está batallando por sobrevivir”, destacó Stollsteimer.

Los hermanos perecidos fueron hallados sin vida en distintas partes del negocio, uno afuera y otro en el interior.

La mujer a la que el pistolero atacó inicialmente salió corriendo del establecimiento y el individuo al verla en la calle del frente del negocio trata de correr hacia ella para rematarla, pero no lo logra.

Luego se monta en su carro, un Scion color negro, y se va del lugar hasta que es arrestado cerca de su casa por policías.

El presunto implicado llevaba laborando en la lavandería desde el 2016.

“Este crimen fue cometido a sangre fría. Este individuo se ve en las cámaras de vigilancia completamente tranquilo sin titubear”, destacó Stollsteimer.

Las autoridades no pudieron especificar los puestos de cada uno de los heridos, pero la mujer inicial no era el supervisor o supervisora de la que hablaba el alcalde el día anterior. “Para efectos de nuestro propósito que es encausarlo no tenemos esos datos. Ya muy pronto la historia se desarrollará completa”, apuntó el fiscal de distrito.

El funcionario explicó que hubo una reunión entre algunos empelados de la lavandería con el dueño el día anterior (martes) por la serie de quejas que habrían puesto sobre el comportamiento de Rosado Ruiz. “No sabemos qué pasó con esa reunión y si el individuo fue alertado o no previamente”, dijo Stollsteimer. “Creemos que la pelea con la mujer inicial tuvo que ver con cesa situación”.

Read in English here

Isabel Sánchez con el reportaje desde Delaware County, Pensilvania.