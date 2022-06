Tiroteo masivo en South Street: 14 heridos y tres muertos

Unas 14 personas resultaron heridas de bala, tres de ellas perecieron, en un tiroteo masivo registrado en la concurrida South Street en Filadelfia, la noche del sábado.

El suceso enluteció aún más a la ciudad luego de batallar con uno de los años más mortíferos debido a los actos de violencia armada.

“Lo ocurrido la noche del sábado en South Street es devastador. Una vez más, vemos como actos sin sentido se desatan horriblemente en nuestras comunidades. Esto fue un acto despiadado y despreciable de violencia armada. Mi corazón esta con las familias y amigos de los heridos y todo el que fue impactado por esta tragedia”, destacó el alcalde Jim Kenney.

La balacera se registró en South Street justo entre las calles 2nd y 3rd antes de la media noche, según las autoridades. Cientos de personas estaban fuera disfrutando la velada, con temperaturas agradables, cuando se hicieron varias detonaciones.

Esto es lo que sabemos hasta el momento:

Uno de los oficiales que patrullaba la zona disparó contra uno de los pistoleros.

Hasta el momento se desconoce si el gatillero resultó herido, pero dejó tirada el arma antes de huir, según el inspector DF Pace.

“El agente estaba a 10 o 15 pies del pistolero cuando decidió desenfundar el arma”, agregó el inspector Pace.

14 personas recibieron disparos en el evento.

Tres de ellas, dos hombres y una mujer, perecieron en el hospital. El trío recibió multiples balazos en todo el cuerpo.

South Street es conocida por su línea de restaurantes y barras. Es muy transitada por turistas y personas de la comunidad.

“En la calle había cientos de personas disfrutando de la noche, como de costumbre en los fines de semana, cuando todo esto se desató”, sostuvo Pace.

Los investigadores continuaban la búsqueda tras los responsables el domingo desde temprano. Al menos pudieron avistar a uno de ellos corriendo hacia el sur en American Street entre 2nd y 3rd.

“La Policía está investigando este crimen para asegurar que los responsables sean procesados y cumplan con la justicia. Les implore que si alguien tiene información que pueda ayudar con la captura la reporte lo antes posible al 215-686-TIPS. Puede ser de manera anónima. Esta es una investigación compleja”, destacó el alcalde Kenney.

“Nuestra ciudad y la nación entera ha estado experimentando un alza en la violencia armada por los pasados años. Es una epidemia con la que hemos tenido que lidiar para frenarla y no dejar que siga creciendo. No tiene sentido. Este suceso ha tocado muchas personas en nuestra comunidad. No vamos a tolerar este tipo de actos. Tenemos que tomar cartas en el asunto ante el control de armas Como alcalde, seguiré trabajando en la protección de nuestras comunidades y los exhorto a seguir solicitando leyes estrictas con relación a las armas”.