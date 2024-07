Pelea subidita de tono en fiesta callejera deja el saldo de tres muertos y seis heridos

Una fiesta de la cuadra sin los permisos citadinos, que se extendió del sábado en la noche a la madrugada del domingo, se transformó en una zona caótica con nueve personas heridas de bala, tres de las cuales perecieron, según las autoridades.

Se informó que el hecho tuvo lugar en la cuadra 1200 de North Alden Street pasadas las 2:00 a.m. del 21 de julio 2024 en el vecindario de Carroll Park.

"No podemos hacer lo que prometimos hace rpara salvaguardarlos si no se siguen los procesos. Esta fiesta no contaba con los permisos necesarios y eso da paso a que ocurran ciertas cosas. No vamos a permitir que un grupo pequeño de personas nos mantengan como rehenes en nuestras comunidades. Quiero que ese mensaje esté claro porque vamos con todo contra los responsables", destacó la alcaldesa Cherelle Parker.

La funcionaria agregó que "quien se piense que puede hacer de los vecindarios una escena del lejano oeste está muy equivocado. Esto es inaceptable".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El comisionado Kevin Bethel explicó que el tiroteo se generó tras una pelea entre varios grupos asistentas al festejo que subió de tono a tiroteo. "Yo soy del oeste de Filadelfia y este tipo de acto me desconcerta. Nuestra gente debe tener la opción de celebrar y festejar en la calle, de sus hijos sentarse en las escaleras sin tener miedo. Recuerdo cuando resolvíamos los problemas a los puños, pero por lo visto ahora es con armas", recalcó.

La información preliminar establece que una persona, de 33 años, murió en el lugar de los hechos. Este fue baleado de muy cerca por lo que se cree que era el blanco o uno de éstos. Otras dos personas perecieron en el hospital tras el tiroteo. Del resto de los heridos dos quedan hospitalizados y los otros cuatro fueron dados de alta del centro médico..

La investigación preliminar, según al Policía de Filadelfia, es que hubo un intercambio de tiros entre varios grupos en la fiesta. En el sitio se recuperaron al menos 36 casquillos de bala provenientes de armas de distinto calibre, por lo que se cree hubo más de un pistolero. En el sitio del tiroteo se recuperaron dos armas y otra fue confizcada en el hospital.

Hasta el momento no se han nombrado las víctimas ni a quien le pertenece qué arma.

Recuento de víctimas:

Hombre, de 33 años, registrado como muerto en el lugar de los hechos a las 2:12 a.m.

Hombre, de 23 años, herido de bala en el pecho, la pierna derecha y el estómago. Fue transportado a Penn Presbyterian Hospital donde se certificó el deceso a las 2:14 a.m.

Hombre, de 29 años, con heridas de bala en el abdomen. Fue transportado a Penn Presbyterian Hospital donde se certificó el deceso a las 3:08 a.m.

Hombre, de 28 años, herido de bala en el pie izquierdo fue transportado al Penn Presbyterian Hospital en vehículo privado e ingresado en condición estable.

Hombre, de 28 años, herido de bala en la cadera derecha fue transportado al Penn Presbyterian Hospital en vehículo privado e ingresado en condición estable.

Mujer, de 26 años, herida de bala en el glúteo derecho fue transportada por paramédicos a Penn Presbyterian Hospital e ingresada en condición estable.

Hombre, de 27 años, herido de bala en la pierna izquierda y rozado por un proyectil en la cabeza fue transportado al Penn Presbyterian Hospital e ingresado en condición estable.

Hombre, de 28 años, herido de bala en ambos hombros, en la rodilla derecha y el abdomen fue transportado en vehículo privado a Lankenau Hospital e ingresado en condición estable.

Hombre, de 30 años, herido de bala dos veces en la cadera izquierda fue llevado a Hospital of the University of Pennsylvania en vehículo privado e ingresado en condición estable.

El jefe de inspectores DF Pace dijo la madrugada del domingo que el pleito se extendió a cuadra y media de Alden Street, así como a un callejón aledaño.

Aunque no se ha revelado la identidad de los perecidos, el comisionado Bethel reveló que entre ellos hay dos hermanos. No se dijo si son residentes del vecindario afectado.

La investigación sigue en curso y todo aquel que tenga detalles adicionales puede comunicarse a la línea de pistas de la Policía de Filadelfia al 215-686-TIPS (8477). Si quieres convocar una fiesta callejera en tú vecindario puedes llamar al 215-686-5500 o pulsa aquí.

Read in English here