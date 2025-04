Dan con uno de cuatro sospechosos de tirotear niño a bordo de autobús SEPTA

Un joven, de 17 años, fue arrestado en Norristown, Pensilvania, por la muerte del adolescente baleado mortalmente a bordo de un autobús SEPTA de la Ruta 15.

El tiroteo fatal tuvo lugar el 22 de marzo a eso de la 1:03 p.m. en la intersección de 40th Street y Girard Avenue al oeste de Filadelfia.

Se trata de Zaiky Davis, de 17 años, sobre quien pesan cargos de asesinato. La víctima mortal fue identificada como Zahkir Whitefield, de 15 años y residente de Upper Darby, Delaware County.

La detención ocurrió el dos de abril 2025 en un complejo de vivienda en Norristown a manos de los alguaciles federales y la Policía.

No se especificó si el sospechoso fue en efecto el pistolero en el caso. Él es uno de cuatro implicados en el altercado en el camión de transporte.

La investigación sigue en curso.

@USMS_Philly and @Norristownpd arrested Zayki Davis, 17, at an apartment complex in Norristown PA. Davis was wanted for murder by @PhillyPolice in relation to the Mar 22nd shooting death of a 15 year-old juvenile who was riding a Septa bus. A warrant for Davis was issued Mar 25. pic.twitter.com/5WpWCWKobX