Un herido camina al hospital y otros dos están graves tras balaceras consecutivas

Una persona resultó herida y caminó hasta el hospital, mientras que otras dos se debaten pro sobrevivir en tres instancias de violencia armada registradas en Filadelfia desde la noche del lunes a la madrugada del martes.

Se informó que a eso de las 12:31 a.m. un hombre, de 32 años, llegó caminando al Albert Einstein Medical Center con una herida de bala en la pierna izquierda. La víctima fue ingresada en condición estable, pero las autoridades no han podido dar con el lugar de los hechos en este caso en particular.

Minutos antes, a las 11:50 p.m., un hombre, de 30 años, fue hallado tirado en el suelo con heridas de bala en la parte izquierda del torso en la cuadra 6200 de Arch Street. Fue transportado por paramédicos a Lankenau Medical Center e ingresado en condición crítica.

Los investigadores hallaron 11 casquillos de bala de dos armas semiautomáticas. “Algunos de los casquillos son claramente de un rifle por lo largos que son en apariencia”, dijo el jefe de inspectores Scott Small. “Los otros aparentan ser de un arma de alto calibre”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Unos 45 minutos previos otro tiroteo se registró en la cuadra 4700 de Leiper Street a las 11:00 p.m. Allí un hombre, de 31 años, fue transportado en vehículo privado a Frankford-Jefferson Hospital con una herida de bala en el pecho e ingresado en condición crítica. Más tarde fue llevado a Jefferson Torresdale Hospital.

Los detectives encontraron el sitio de los hechos y recopilaron nueve casquillos de bala de un arma semiautomática de alto calibre.

En las tres instancias de violencia armada no se han recuperado armas, ni generado arrestos. Las investigaciones siguen activas.

Todo el que tenga información adicional puede comunicarse con la línea de pistas de la Policía de Filadelfia al 215-686-TIPS (8477).