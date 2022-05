Todo listo para la celebración del Wawa Welcome America

Los fuegos artificiales estarán de regreso sobre Filadelfia para la celebración del Día de la Independencia, cuando se lleve a cabo el concierto Wawa Welcome America, pautado para el cuatro de julio de 2022, con un evento principal de más de dos semanas de festivales.

Entonces, ¿quién subirá al escenario de Filadelfia este verano cuando regrese Party on the Parkway? Líderes de la ciudad y organizadores de Wawa Welcome America se reunieron en el Museo de Arte de Filadelfia para revelar el tema del evento principal de 2022.

Jason Derulo traerá su “Savage Love” de regreso al escenario del cuatro de julio en Filadelfia mientras el cantante, bailarín y megaestrella de TikTok encabeza el concierto gratuito Wawa Welcome America Party 2022 en el Parkway.

"Soy Jason Derulo. Te veré este verano el cuatro de julio en Parkway", dijo el cantante a través de un video durante el anuncio del martes.

La cantante Ava Max también subirá al escenario para el evento principal del festival gratuito de 16 días de Filadelfia que celebra la libertad.

Para Derulo, esta es la segunda vez que encabeza el evento Wawa Welcome America, ya que actuó sin público en el Met Philadelphia para el concierto del cuatro de julio de 2020 que se realizó de esta manera debido al COVID-19.

“El festival Wawa Welcome America 2022 está de vuelta”, dijo el presidente y director ejecutivo de Wawa Welcome America, Michael DelBene.

“Estamos emocionados de que el concierto del cuatro de julio regrese a Parkway”, dijo el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney.

Ya sabemos que el festival de 2022 comenzará el 19 de junio de 2022 y finalizará el cuatro de julio de 2022. Los organizadores adelantaron algunos de los aspectos más destacados tradicionales, incluido el Día de Wawa Hoagie, en el sitio web del evento.

"Los asistentes al festival pueden disfrutar de conciertos gratuitos, fuegos artificiales, acceso gratuito al museo, el Día de Wawa Hoagie y mucho más”, se dijo.

También en el sitio, puede conocer algunos de los museos que abrirán sus puertas para el festival, desde el Museum of the Illusions hasta el National Constitution Center y el Simeone Foundation Automotive Museum. Todos ofrecen visitas gratuitas, según la página de eventos de WWA.

Y este año, WWA continúa con su programación “Freedom – Liberty” que se amplió en conmemoración del 16 de junio de 2021.

El festival arranca con la Juneteenth Block Party Celebrating the Legacy of Emancipation en el Museo Afroamericano de Filadelfia (AAMP) AAMP se ha asociado con Visit Philly para traer "un festival al aire libre familiar de un día de duración que presenta una rica programación de los mejores artistas de la región” y las luminarias creativas más brillantes.

En NBC10 y Telemundo 62 se podrá disfrutar de toda la diversión y la música durante Wawa Welcome America en Filadelfia. Manténganse conectado para más detalles.