Todo listo para un espectáculo aéreo inolvidable

Un tradicional espectáculo aéreo regresa a la costa de Nueva Jersey, con una atracción especial que no se ha visto en años.

El espectáculo aéreo de Atlantic City, "A Salute to Those Who Serve", se llevará a cabo el miércoles 24 de agosto y, de manera típica, se espera que atraiga a cientos de miles de asistentes, anunciaron los organizadores en un comunicado de prensa. Haciendo su regreso por primera vez en cinco años estará el equipo de demostración de la costa este F/A-18 Super Hornet "Rhino" de la Marina de los Estados Unidos.

Los pilotos del equipo "Rhino" superarán los límites del F/A-18F Super Hornet para las multitudes que lleguen a disfrutar del evento.

“El vuelo de demostración volará tan aceleradamente como lo permita la seguridad, al tiempo que destaca la movilidad, versatilidad y potencia de estos extraordinarios aviones de combate en maniobras utilizadas durante los vuelos de entrenamiento y combate”, dijeron los organizadores.

El espectáculo en Atlantic City será uno de los nueve que el equipo "Rhino" se presentará este año, agregó el presidente de la Cámara de Comercio de Greater Atlantic City, Michael Chait.

Otros actos incluyen la U.S.A.F. Thunderbirds y el equipo de paracaidistas del ejército estadounidense "Golden Knights".

Más actos militares y civiles serán anunciados en una fecha posterior.