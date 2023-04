Todo sobre el primer dispensario de marihuna recreativa que abre en AC el 4/20

El primer negocio con licencia para vender marihuana recreativa en Atlantic City, Nueva Jersey, abrirá el día perfecto.

MPX New Jersey, LLC comenzará a vender marihuana el 20 de abril, conocido popularmente como 4/20.

El miércoles, el alcalde de AC, Marty Small, firmó la licencia comercial de cannabis que permite que el dispensario de abra sus puertas en el día reconocido como el de fumar marihuana.

"Qué mejor día para abrirlo que el feriado de la marihuana del 4/20", dijo Small.

El establecimiento estará ubicado en New York Avenue, a una cuadra del icónico paseo marítimo de Atlantic City. La hora de apertura será a las 11:00 a.m.

MPX planea mudarse más tarde este año a una instalación permanente en St. James Place en el Orange Loop de la ciudad.

¿Cómo llegó Atlantic City la venta legal de marihuana?

Nueva Jersey permitió las ventas de hierba recreativa hace un año.

Small, un demócrata, dijo que no siempre estuvo motivado a distribuir marihuana legalmente en la ciudad turística. "Era un poco de mente cerrada", dijo en una conferencia de prensa. “Yo personalmente, nunca he fumado, nunca me ha gustado la marihuana, así que no podía soportarlo”.

Pero dijo que los ingresos fiscales que se obtendrán de las ventas de marihuana lo han llevado a permitir las ventas recreativas de marihuana.

Small entregó la implementación de hacer que el dispensario de marihuana sucediera a su nuevo "zar de la marihuana", Kashawn "Kash" McKinley.

McKinley, director de servicios a los constituyentes y proyectos especiales de la ciudad, dijo que el dispensario de marihuana recreativa agrega un nuevo atractivo para la ciudad turística a medida que trata de diversificar su atractivo tanto para los visitantes como para los residentes.