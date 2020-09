Toman las calles en contra del racismo y la fuerza policial

Decenas de manifestantes se congregaron en la Alcaldía de Filadelfia la noche del miércoles en repudio al racismo y la fuerza policial relacionada al caso de la joven Breonna Taylor.

Los protestantes recorrieron desde el ayuntamiento hasta Broad Street urgiendo una reforma policial.

Filadelfia se unió a las varias ciudades de la nación que se alzaron por el fallo judicial en el caso de Breonna Taylor en Kentucky.

Los participantes cantaron consignas tales como “No justice, no peace” o “Sin justicia no habrá paz”, así como portaron carteles con el nombre de la mujer fallecida.

“Estoy muy triste de ver lo que está pasando en este país. Estuve llorando porque yo soy una persona que está indocumentada en este país y no puedo votar. No puedo hacer muchas cosas y yo sigo viendo como se sigue mostrando que no es un país para personas de mi color”, destacó Chari Figueroa, una de las manifestantes.

Una joven afroamericana, quien se encontraba en la manifestación, dijo a TELEMUNDO 62 que “ella (Breonna Taylor) era una mujer negra, yo soy una mujer negra. No quiero andar por las calles con miedo cada día. La Policía está supuesta a protegernos”.

En el recorrido de TELEMUNDO 62 el equipo noticioso se topó con personas gritándole a los policías que seguían el tramo, así como algunos rompiendo carteles.

Se espera que en los próximos días continuen las manifestaciones conforme se desarrolle el caso de la víctima de Kentucky.