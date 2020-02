Total rechazo al supuesto racismo entre instituciones educativas

El debate por el estacionamiento compartido entre dos escuelas de Wilmington, Delaware desató una reacción en cadena en contra del racismo sin precedentes.

Y es que en una reunión de la junta de lideres educativos uno de ellos bromeó con el hecho de “crear un muro” y que la otra institución, cuya matrícula es mayormente de hispanos, “pagara por el mismo”.

Esto se dio a conocer mediante una grabación durante el encuentro para delinear parámetros por el estacionamiento entre las escuelas Odyssey y Antonia Alonso.

El miércoles miembros de la facultad y padres de la escuela chárter Antonia Alonso se reunieron frente a las instalaciones del plantel para solicitar la renuncia del líder que hizo los comentarios a son de broma y para unificar los lazos entre las partes.

"Tuvimos muchas situaciones en donde por poco le dan a una mamá embarazada y a nuestros niños. Esto no debe pasar entre líderes educativos, no debe de ser. No tiene lugar el racismo. No tiene lugar en las escuelas ni en nuestro campus”, destacó la Dra. María Teresa Alonso.

Las decenas de personas que se congregaron en la manifestación llevaron pancartas y cantaron por la paz. “Si eres de Puerto Rico, México o Perú de donde sea estamos juntos”, destacó uno de los padres Israel vallejo. “Se puede escuchar en la grabación a muchos riéndose. Quien paró... nadie. Creo que todos son culpables”.

Se informó que Michael Klezaras, miembro de la directiva escolar, dejó su puesto y se disculpó por la grabación mediante un comunicado de la escuela Odyssey.

“Hay que informarse para saber qué más se puede hacer y estar atentos para empujar esos sentimientos fuera de nuestras comunidades”, agregó Erika Gutiérrez.

Las partes volverán a reunirse el domingo 16 de febrero.

Padres del estudiantado de la Academia Chárter Antonia Alonso en Wilmington, Delaware se manifestó en las instalaciones de la institución para exigir la renuncia de los miembros de un comité de líderes quienes, según se alega, hicieron comentarios racistas.