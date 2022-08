Toys R Us tendrá subsidiarias desde la cadena de Macy’s

Geoffrey, la emblemática jirafa de la juguetería Toys R Us, está de regreso.

Este año, Toys R Us regresará a la venta minorista de manera presencial después de que la compañía se declarara en bancarrota en 2017.

Macy's abrirá tiendas Toys R Us dentro de sus ubicaciones en Estados Unidos, incluidas seis en Nueva Jersey y una en Pensilvania, justo a tiempo para la temporada navideña de 2022, según un comunicado de prensa de la compañía.

La medida se produce como parte de una expansión de la asociación de Macy's con WHP Global, la empresa que adquirió Toys R Us en marzo de 2021.

El debut del minorista de juguetes en las tiendas Macy's comenzó a fines de julio y continuará hasta el 15 de octubre.

A partir del ocho de agosto, las ubicaciones abiertas incluyen Newport Center Macy's en Jersey City y Macy's en Brunswick Square en East Brunswick.

Cuatro tiendas de Nueva Jersey (Cherry Hill, Bridgewater, Paramus y Wayne) y una en Pensilvania (Willow Grove) estarán "próximamente", según el sitio web de Macy's.

Todas las ubicaciones de Macy's Toys R Us estarán abiertas antes de las vacaciones, según el anuncio inicial. Hay varias ubicaciones más en Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware que actualmente no forman parte de las ubicaciones de Toys R Us reveladas por la compañía.

Vea una lista completa de las tiendas Toys R Us en Macy's aquí.

Las tiendas de juguetes en la tienda con 1,000 a 10,000 pies cuadrados de espacios minoristas dedicados a Toys R Us contarán con mesas de demostración de juguetes prácticos y una estatua de tamaño real de Geoffrey the Giraffe para sesiones fotográficas.

Macy's también organizará eventos de Toys R Us en las tiendas en todas las ubicaciones de Estados Unidos del 15 al 23 de octubre, que incluirán actividades para toda la familia y varios obsequios de marcas como Barbie, LEGO y Play-Doh.

“Macy’s está deseoso de dar vida a la experiencia Toys R Us en nuestras tiendas”, dijo Nata Dvir, directora de comercialización de Macy’s. "Esperamos que los niños de Toys R Us de todas las edades descubran el placer de explorar y jugar en nuestras tiendas y que las familias creen recuerdos especiales juntos. La respuesta de los clientes a nuestra asociación con Toys R Us ha sido increíble y nuestro negocio de juguetes ha visto enorme crecimiento."

La asociación de Macy's con Toys R Us comenzó en línea en agosto de 2021, cuando Macy's comenzó a ofrecer productos exclusivos de Toys R Us en su sitio web. Luego de la adición del sitio web, las ganancias reportadas de la cadena de tiendas departamentales para el primer trimestre de 2022 vieron como las ventas de juguetes aumentaron 15 veces más que en el período comparable anterior a la asociación con Toys R Us, dijo la compañía.