Trabajador de Olive Garden en NJ da positivo por hepatitis A

Un manipulador de alimentos de Olive Garden dio positivo por hepatitis A, según el Departamento de Salud del condado de Gloucester.

Las autoridades dijeron que el empleado trabajó mientras estaba infectado, en un Olive Garden ubicado en 1500 Almonesson Road en Deptford del 26 al 30 de diciembre.

Según funcionarios de salud, las personas que pudieron haber estado expuestas y recibieron anteriormente la vacuna contra la hepatitis A, no corren riesgo, pero deben consultar con su proveedor de atención médica si no están seguros del estado de su vacuna.

Para las personas no vacunadas, si bien el riesgo es bajo, no está ausente. Según los funcionarios, el riesgo puede reducirse aún más al recibir la vacuna contra la hepatitis A dentro de las dos semanas posteriores a la exposición.

Si no has sido vacunado y crees haber estado expuesto, los funcionarios de salud dijeron que es esencial realizar un seguimiento con stu proveedor de atención médica.

¿Qué es la hepatitis A?

La hepatitis A es una enfermedad viral y los síntomas suelen aparecer de 2 a 7 semanas después de la exposición. Los síntomas incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos, cansancio, falta de apetito, ictericia y orina oscura.

La hepatitis A se puede prevenir o reducir su impacto mediante la vacunación dentro de las dos semanas posteriores a la exposición. La vacuna contra la hepatitis A puede obtenerla de su proveedor de atención médica o de una farmacia con receta médica.

El Departamento de Salud del Condado de Gloucester está trabajando directamente con el restaurante para vacunar a los compañeros de trabajo no vacunados potencialmente expuestos.

Según los funcionarios, el restaurante Olive Garden recibió una calificación satisfactoria después de que se realizó una inspección completa el 17 de marzo de 2023. Luego, el establecimiento recibió otra calificación satisfactoria recientemente el 10 de enero.

"El Departamento de Salud del Condado de Gloucester está trabajando estrechamente con el Departamento de Salud de Nueva Jersey y el restaurante para proteger al público y prevenir una mayor propagación de enfermedades", dijeron los funcionarios en un comunicado de prensa.

Respuesta de Olive Garden

"La salud y la seguridad de nuestros invitados y miembros del equipo es nuestra prioridad número uno. El miembro enfermo del equipo de recepción trabajó por última vez 10 días antes de ser diagnosticado y no se le permitirá regresar al trabajo hasta que un médico le dé el alta oficial. ", dijo la portavoz de Olive Garden, Brittany Baron, en un comunicado. "Si bien la hepatitis A no se transmite fácilmente de una persona a otra, hemos estado trabajando estrechamente con el departamento de salud para garantizar que contamos con todos los procesos adecuados para proteger a los miembros de nuestro equipo y a nuestros invitados. No tenemos conocimiento de ningún otros miembros del equipo o invitados se enferman. Damos la máxima prioridad a tener los restaurantes más limpios y seguros en la industria de restaurantes. En todo el país, muchos departamentos de salud locales señalan nuestros estándares como un modelo a seguir para otras empresas".

Los funcionarios de salud dijeron que si los clientes tienen preguntas o inquietudes, llamen al 856-218-4151 o visiten el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Gloucester.

