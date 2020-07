Trabajadores en vilo tras incendio en planta de pollos

Varios trabajadores de una planta procesadora de carne están en vilo luego de que se incendiara el lugar donde general el sustento de sus familias.

El siniestro se registró en Red Bird Egg Farm en el 112 Cementery Road en Pilesgrove, Salem County el lunes a eso de las 8:00 p.m.

Se informó que al menos tres estructuras de la granja se vinieron abajo debido a que las brigadas de bomberos no contaban con el agua necesaria para aplacar las llamas. Tuvieron que traer tanques del preciado liquido de municipios aledaños, pero el humo siguió saliendo del lugar hasta la mañana del martes.

“Imagínate es nuestro trabajo, la granja y no pudimos hacer nada. Vinimos rápido y había como 100 bomberos, pero no pudieron apagarlo porque no tenían el agua y dejaron que se quemara”, destacó Gilberto Cano, empleado de la fábrica por más de 26 años.

Según las autoridades 300 mil aves se vieron afectadas, ya porque murieron o porque quedaron desplazadas.

El jefe de bomberos de Mannington Township, Lee Butcher confirmó que no hubo heridos. La causa del incendio se mantiene bajo investigación.

“Ningún animal, ni uno que es humano se merece esto, así es la vida. Va a tardar mucho para volverlo a reconstruir uno o dos años”, agregó Cano.