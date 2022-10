Tragedia en el Boulevard: acusan a hispano de dejar morir a mujer tras brutal choque

"Yo quiero que me entierren a mi, no a mi hija". Con esas palabras, María Reina Castro reclamó justicia para que el acusado de dejar morir a su hija no salga impune.

En una entrevista en exclusiva con TELEMUNDO62, Castro señaló que aún no puede creer que tendrá que enterrar a su única hija, Izairaliz Espinoza, de 34 años, tras morir en un brutal choque en el Roosevelt Boulevard a mediados de agosto.

Los investigadores alegan que el conductor del auto, identificado como Anthony Ruiz Sotelo, de 22 años, iba conduciendo a exceso de velocidad cuando se accidentó entre el bulevar y Deveraux Avenue.

Tras saltarse la curva, chocar con un poste, volcarse y salir por una ventana del vehículo, la uniformada alega que Sotelo habría intentado remover la tablilla del vehículo sin éxito antes de huir del lugar a pie y dejar morir a Espinoza.

"No sabía que él iba a hacer algo tan irresponsable y dejar ahí a mi hija en el sitio muerta", lamentó Castro. "Una persona tan irresponsable y salió de la corte lo más tranquilo como si nada y nosotros sufriendo".

Se informó que Sotelo salió en libertad condicional tras pagar una fianza y enfrenta diversos cargos incluidos homicidio por vehículo, homicidio involuntario, manipulación de evidencia, manejo inseguro y manipulación de evidencia.