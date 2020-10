Tragedia familiar: madre e hijo mueren en incendio residencial

Una madre y su hijo adolescente fallecieron atrapados a causa de un voraz incendio residencial registrado en una hilera de casas en el vecindario de Point Breeze en Filadelfia.

Se informó que el hecho tuvo lugar en la cuadra 2200 de Pierce Street a eso de las 12:40 a.m. del miércoles.

Brigadas de bomberos atendieron la emergencia luego de varias llamadas de los vecinos tras avistar un denso humentín saliendo de la vivienda. Las víctimas tenían 39 y 14 años respectivamente.

“Nos asustamos porque no hemos experimentado un incendio en esta cuadra por años”, destacó uno d los vecinos quien dijo que la mujer perecida contribuyó a la repartición de almuerzos para los niños durante el verano.

Otra de las vecinas, Asha Downing, describió a la familia de cuatro como “personas genuinamente buenas” que no titubeaban a dar la mano a quien la necesitara.

A los afectados les sobreviven el padre y otra niña, según los vecinos.

Hasta el momento se desconoce la causa del siniestro, pero la investigación sigue en curso.