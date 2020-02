Trágico final de familia dominicana: instan a buscar ayuda

La trágica muerte de una madre dominicana y sus dos hijos estremeció a la comunidad de Penns Grove en Nueva Jersey.

Si eres víctima de violencia doméstica o conoces a alguien que lo sea y vives en esa zona puedes llamar o acudir a:

Salem County Womens Services - 1-800-935-6655.

Línea Nacional de Ayuda - 1-800-799-7233.

La ayuda profesional podría ayudar en salvar vidas incluso en el caso de Ruth Reyes y sus hijitos, de cuatro y dos años. “Queremos pensar que cada acto de asesinato suicidio por violencia domestica se puede prevenir si hay una buena cantidad de personas involucradas en el proceso de ayuda”, destacó Rebecca Lefleur del centro de ayuda a la mujer en Salem County.

La experta dijo que la organización es capaz de reubicar a las mujeres y a sus hijos en otra vivienda para que no puedan ser halladas por el presunto verdugo. Asimismo, proveen asistencia legal, educación sobre el proceso y hasta el estatus legal o migratorio.

“Todavía me siento mal”, destacó la vecina de Ruth Reyes, Elizabeth Ortíz. “Maybe si ella hubiera buscado ayuda, maybe no pasa”.

Las cifras de violencia doméstica en el Estado Jardín van en aumento. Según un informe del 2016 del cabildo son tan altas como 6% cada año.