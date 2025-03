Tragedia de madrugada: mujer y niñita mueren en incendio atrapadas en el sótano

Una niña y una mujer perecieron en un incendio residencial registrado la madrugada del viernes al norte de Filadelfia, según los bomberos.

Se informó que el hecho tuvo lugar a lo largo de North 4th Street, muy cerca de West Indiana Avenue, en el vecindario de Fairhill, a eso de las 3:40 a.m. del 14 de marzo 2025.

Según el portavoz de los bomberos, Daniel McCary unas dos personas, adultos mayores, fueron rescatados del balcón de la estructura de hilera porque quedaron atrapados con la cantidad de humo que se generó en el siniestro. “Nuestros bomberos enfrentaron condiciones complicadas, mayormente en el interior de la estructura, debido a la cantidad de objetos que había, hasta llegar al sótano donde creemos que vivía una familia”, relató.

Hasta el momento se desconoce cuál es la relación entre los seis ocupantes de la residencia, pero en la parte de arriba estaban los dos adultos mayores y en el sótano dos menores, un joven, de 22 años, y una mujer, de 45.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

La dama, de 45 años, sufrió algún tipo de lesión en la pierna “probablemente tratando de huir de las llamas”, según McCarty. Hasta que fue hallada por los rescatistas y removida del sitio para ser transportada a Temple University Hospital donde pereció.

El joven, de 22 años, también fue removido del sótano y llevado al mismo hospital en condición estable. ‘Creemos que el individuo metió a dos menores en el baño del sótano, para resguardarlos del humo, porque no los pudo sacar del lugar”, destacó McCarty.

Una vez los bomberos llegaron hasta el baño del sótano dieron con una chiquilla, de seis años, y otro menor mayorcito. Los dos fueron transportados al St. Christopher's Hospital, donde la chiquilla sucumbió a las heridas sostenidas y el otro niño se encuentra en condición extremadamente crítica.

“Hasta el momento en St. Christopher's Hospital están buscando a los familiares de estas víctimas y todavía no han podido dar con ellos. Creemos que se trata de una familia o al menos conocidos, pero no quiero adelantarme a la investigación. Todos vivían en la misma casa. Afortunadamente el fuego no se propagó a otras estructuras”, agregó McCarty.

Esta es una historia en desarrollo. Quédate pendiente a TELEMUNDO 62 para actualizaciones o descarga nuestra aplicación gratuita.

Read in English here