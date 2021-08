Transformarán centro de detención en cárcel para mujeres migrantes

El centro de detención de Berks County se convertirá en una instalación solo para mujeres inmigrantes, según determinado por la junta de comisionados del condado el jueves.

Los tres comisionados, dos hombres y una mujer, le dieron el visto bueno a la renovación del contrato con ICE para alojar damas en la instalación contrario a familias enteras como en el pasado.

“Estamos aprobando este contrato porque si la mitad de los reclamos de las personas fueran ciertos este centro hubiera cerrado hace mucho tiempo atrás. Este es una situación con la que venimos lidiando hace muchos años”, destacó Christian Y. Leinbach.

Por su parte, otro de los comisionados Michael S. Rivera destacó que “el condado ha estado generando inspecciones mensuales al centro y no ha hallado fallas. Representamos a todos los constituyentes de Berks, no a un solo grupo. Nuestro trabajo es escuchar, pero no es estar de acuerdo”.

Los residentes de Berks, quienes hicieron mención de que pagan el salario de los comisionados cuando les tocó hablar, urgieron que no se pasara la moción de aprobación.

Un total de cinco mujeres se manifestaron en contra aduciendo a que, en otros lugares, como en Texas, la transición del centro de detención a una instalación de mujeres no funcionó debido a que “ellas son la población más vulnerable”.

Leinbach no dejó que la primera dama culminara sus declaraciones y le pidió que se sentara o se fuera para cumplir con la regla de tres minutos por persona. “No podemos concederle más tiempo a una persona que otra. Las reglas son las reglas, por favor siéntese”, dijo el funcionario.

Acto seguido también cortó otras declaraciones, todas en contra de que se transformara el centro de detención en una cárcel para mujeres.

Las residentes de Berks dijeron en conceso que no tuvieron el tiempo necesario para alistarse, que solo les dieron tres minutos antes de la moción de aprobación y que se trataba de un asunto importante y humanitario por las implicaciones de violaciones, agresiones y carencia de servicios esenciales a las que estuvieron expuestos en el pasado los inmigrantes en la instalación.

En las afueras de la reunión la Coalición Shut Down Berks se manifestó con altoparlantes para urgir que no se complete el trámite.

Hace tan solo seis meses las familias detenidas en la instalación fueron desalojadas y desde entonces el lugar estuvo vacío.

