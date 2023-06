Tras la pista de sujeto quien tira pañales sucios de adulto en vecindario de NJ

La Policía de Greenwich Township en Nueva Jersey anda tras la pista de una persona quien, supuestamente, está lanzando pañales con excreta y orina en los vecindarios aledaños.

Una imagen del vehículo del presunto implicado fue develada para que la comunidad esté alerta y pueda dar parte a las autoridades de su paradero.

La notificación fue hecha a través de Facebook y desde entonces se ha generado conmoción por el individuo que desecha los pañales sucios de adultos en la calle.

“Para ti quien tiras pañales sucios de adultos. No sabemos quien eres y no sabemos lo que quieres, pero contamos con una serie de herramientas y entrenamiento para encontrar a personas como tú. Si paras de hacer esto, no te vamos a buscar, ni a procesar, pero si ignoras este mensaje te vamos a encontrar”, lee el comunicado de la Policía en Facebook.

El patrón de lanzamiento de pañales sucios de adulto se ha registrado mayormente en Gibbstown. Se habrían tirado en bolsas de basura hasta el tope o sencillamente los pañales solos en la calle y las aceras.

El vehículo del sospechoso es un modelo reciente de Nissan Altima color gris sin “spoiler” en la parte trasera con tablilla de Nueva Jersey.

Todo el que lo reconozca o tenga información adicional puede comunicarse con las autoridades.