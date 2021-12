Tres hermanos fallecen juntos a causa de coronavirus

Un forense del oeste de Pensilvania dijo el miércoles que tres hermanos encontrados muertos en una casa cerca de Johnstown hace dos meses murieron todos de COVID-19.

El forense del condado de Cambria, Jeff Lees, dijo que llegó a esa conclusión después de autopsias, pruebas de toxicología y exámenes de microbiología.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Eran positivos para COVID-19, los pulmones estaban pesados ​​y congestionados", dijo Lees a Prensa Asociada. "Eso es en lo que se basó".

Los dos hombres y una mujer encontrados en diferentes lugares de la propiedad habían muerto unos cinco días antes de ser encontrados a fines de octubre, dijo.

Ruth Kinsey, de 68 años, estaba en el piso de la cocina. Richard Kinsey, de 70 años, estaba en una silla de sala. Donald Kinsey, de 72 años, fue encontrado en una cama en una caravana estacionada dentro de un granero en la propiedad.

“Eran personas que estaban enfermas”, dijo Lees. "No sé si se hicieron pruebas o no, no puedo determinar eso en este momento".

Lees dijo que tampoco conoce su estado de vacunación.

Sus cuerpos fueron descubiertos después de que se pidió a las autoridades que verificaran su bienestar.