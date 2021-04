“Triste” el rechazo: madre mexicana asegura que le negaron la vacuna

Una inmigrante de Filadelfia no pudo vacunarse en una farmacia del sector de Frankford, porque no lograron confirmar que era la persona quien se registró en línea para el pinchazo.

Según Scott Muñoz, hijo de la dama y quien la registró en línea por recomendación de un amigo, le negaron la inoculación a su madre cuando presentó, como prueba de domicilio su pasaporte mexicano.

“Mi mamá trabaja en sanitación, en limpieza”, destacó Muñoz al explicar que por tal razón para él y su familia era importante que la matriarca estuviera protegida contra el coronavirus.

El joven explicó que el proceso para obtener cita, para ambos de sus progenitores, fue todo un reto. “Fue muy difícil y cuando me enteré por un amigo, que me dijo que Walgreens estaba dando la vacuna y tenían ‘appointments available’, ahí fue cuando les hice las citas”.

La farmacia Walgreens ubicada en el 8828 de Frankford forma parte de la alianza federal de proveedores en Filadelfia que ofrecen la inmunización.

La negativa ocurrió cuando ambos padres acudieron a recibir el pinchazo y el patriarca pasó sin problemas, por contar con una identificación, mientras que la madre no pudo por solo tener consigo el pasaporte mexicano. “Mi papá es un residente aquí, entonces, él no tuvo problemas al enseñar su identificación, pero mi mamá no lo es. Ahorita estamos trabajando en su caso para que sea residente”, relató Muñoz.

Agregó que “no estuvo bien. A ella le dio mucho coraje y se puso bien triste. No quiero que mis papás o mi mamá pase por esto otra vez”.

El Departamento de Salud de Filadelfia especificó por escrito que a ningún inmigrante se le debe negar la inmunización en la ciudad. La idea es vacunar a la mayor cantidad de personas. Lo que si requieren es prueba de que vive en el cabildo. Un documento que puede utilizar, más allá de la identificación, es cualquier factura de agua, luz o gas.

Si confronta un problema como este por su estatus migratorio en Filadelfia puede quejarse con el Departamento de Salud al 215-685-5488.

Todo esto llega cuando el martes, el comisionado de salud Thomas Farley dijo que la alianza de farmacias se convirtió en el proveedor más importante de la ciudad.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, establecen que las vacunas contra el coronavirus están disponibles para todos sin importar su estatus migratorio o seguro médico.