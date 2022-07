Truenan contra personaje animado que habría rechazado a niñas en Sesame Place

La madre de dos niñas afroamericanas criticó a Sesame Place después de que, alegadamente, sus hijas fueran rechazadas intencionalmente por uno de los personajes animados que popula en el parque de atracciones.

En un video, que se tornó viral tras ser publicado el sábado en la cuenta de Instagram de la querellante, se ve a dos niñas acercándose emocionadas al personaje de Rosita, la primera marioneta bilingüe de Sesame Street. Esto fue en el parque de atracciones ubicado en Langhorne, Pensilvania.

Aunque parece que el artista había interactuado con otros niños antes de llegar a las niñas, el video parece mostrar al personaje negando con la cabeza en dirección a las dos pequeñas negras.

“Estábamos saliendo de Sesame Place y las niñas querían detenerse para ver a los personajes”, escribió la madre en Instagram. "¡ESTA persona repugnante le dijo descaradamente a nuestros hijos que no y luego procedió a abrazar a la niña blanca que estaba a nuestro lado!"

En respuesta, Sesame Place dijo en un comunicado en Instagram el domingo que el artista no dirigió el gesto de "no" con la mano, que se usó más de una vez en el video, hacia "cualquier persona específica", sino que lo hizo de esa manera en “respuesta a múltiples solicitudes de alguien en la multitud que le pidió a Rosita que sostuviera a su hijo para una foto que no está permitida”.

Agregó que el personaje "está devastado por el malentendido" y señaló que los disfraces que usan sus artistas "a veces hacen que sea difícil ver en niveles más bajos" y que a veces "los artistas pierden las solicitudes de abrazos de los invitados".